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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

للمرة الخامسة .. محافظ بورسعيد يواصل عقد لقاءات الخير | صور

محافظ بورسعيد يستقبل ٦٣ حالة إنسانية ويوجه بتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا
محافظ بورسعيد يستقبل ٦٣ حالة إنسانية ويوجه بتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا
محمد الغزاوى

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جهوده الإنسانية من خلال عقد لقاء جديد مع عدد من الحالات الأولى بالرعاية، وذلك ضمن أعمال لجنة المساعدات الإنسانية، التي تُعقد للمرة الخامسة على التوالي بالمحافظة، في إطار حرصه على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم المعيشية. ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية التواصل المباشر مع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على توفير سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم، بما يحقق لهم حياة كريمة وآمنة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان و الدكتور اسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد و الاستاذ السيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي و الاستاذ محمد حلمي مدير مديرية التموين و الأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام 

 محافظ بورسعيد يستقبل ٦٣ حالة إنسانية ويوجه بتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا

وخلال اللقاء، استقبل محافظ بورسعيد ٦٣ حالة إنسانية من أبناء المحافظة، حيث تم تقديم مساعدات مالية وعينية متنوعة، شملت مواد غذائية، ولحوم إلى جانب كراسي متحركة وكهربائية ، وذلك بهدف دعمهم في تلبية متطلباتهم الأساسية وتحسين جودة حياتهم.

وأكد المحافظ أن تقديم هذه المساعدات يتم وفق آليات دقيقة من خلال لجنة متخصصة تقوم بدراسة الحالات والتأكد من مدى استحقاقها، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة، مشددًا على استمرار تلك اللقاءات بشكل دوري لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الحالات الإنسانية.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن مكتبه مفتوح دائمًا أمام المواطنين، خاصة الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، للاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها في أسرع وقت، موجها الجهات التنفيذية المعنية بضرورة التنسيق الكامل مع الحالات التي تم لقاؤها، وسرعة التعامل مع شكواهم وتوفير أوجه الدعم المختلفة لهم.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن تقديرهم لهذه المبادرة الإنسانية، مشيدين بحرص محافظ بورسعيد على التواصل المباشر معهم وتقديم الدعم اللازم، بما يسهم في تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشتهم.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد الحالات الإنسانية

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