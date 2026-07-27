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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: أزمات القيد والرخصة والخلافات الإدارية تهدد استقرار الزمالك

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن نادي الزمالك يمر بمرحلة شديدة الحساسية مع اقتراب الموعد النهائي لقيد اللاعبين واستخراج الرخصة اللازمة للمشاركة، في ظل استمرار الجدل بشأن الأوضاع الإدارية والمالية داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن النادي يواجه تحديات كبيرة تتطلب حلولا سريعة وحاسمة.

وأوضح سند، خلال تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن هناك خلافات واضحة تتعلق بنسبة الشركة الاستثمارية بين مجلس إدارة الزمالك ورئيس النادي، وهو ما يزيد من حالة عدم الاستقرار داخل النادي في توقيت بالغ الأهمية، مع اقتراب حسم ملفات القيد والرخصة.

وأضاف أن الأزمة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ لم يحصل لاعبو الفريق حتى الآن على مستحقاتهم المالية الخاصة بالموسم الماضي أو الموسم الجديد، وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول قدرة الإدارة على إنهاء الملفات المالية في الوقت المناسب.

كما أشار فتحي سند إلى أن موقف المدير الفني الصربي رازوفيتش وجهازه المعاون لا يزال غير محسوم، في ظل الغموض الذي يحيط بمصير مستحقاتهم وآلية إنهاء هذا الملف، مؤكدا أن إدارة الزمالك مطالبة بالتحرك سريعا لتجاوز تلك العقبات، بما يضمن استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

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