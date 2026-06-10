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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أبو ليمون يوجه بتكثيف أعمال التطوير الجارية بكورنيش وشاطئ بورسعيد

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة لخدمة شاطئ وكورنيش بورسعيد
محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة لخدمة شاطئ وكورنيش بورسعيد
محمد الغزاوى

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بكورنيش وشاطئ بورسعيد، حيث رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق و الاستاذة شيماء جودة رئيس حي العرب و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد الشاطئ

محافظ بورسعيد يتابع أعمال إنشاء شبكة صرف صحي جديدة لخدمة شاطئ وكورنيش بورسعيد

وخلال الجولة ، وجه المحافظ  بتكثيف معدلات العمل وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير الجارية وفق أعلى معايير الجودة.

و شدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ على المظهر الحضاري لكورنيش بورسعيد، موجهاً أصحاب الكافتيريات بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على حرم الكورنيش أو الشاطئ، مع إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين أو تشوه الشكل الجمالي للمنطقة، مؤكداً أن الكورنيش يعد أحد أبرز المقاصد الترفيهية والسياحية بالمحافظة ويجب الحفاظ عليه بصورة حضارية تليق ببورسعيد

كما تابع المحافظ سير العمل بمشروع إنشاء شبكة صرف صحي جديدة لخدمة شاطئ وكورنيش بورسعيد، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لرواد الشاطئ والزائرين، بما يواكب أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة

واطلع المحافظ على معدلات التنفيذ بالمشروع، حيث تم الانتهاء من نحو 95% من الأعمال، والتي تشمل تنفيذ خطوط الصرف الصحي والمطابق وأعمال الدفع الموجه، بما يسهم في توفير بنية تحتية متطورة تدعم جهود المحافظة في تطوير الشاطئ والكورنيش وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير كورنيش وشاطئ بورسعيد باعتبارهما واجهة حضارية وسياحية مميزة، مشدداً على المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من الأعمال لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والزائرين

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