في أجواء هادئة.. انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بتعليم بورسعيد

أُسدل اليوم الستار على امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2025 - 2026، بمحافظة بورسعيد .

أدى 14300 طالب وطالبة، موزعين على 66 لجنة رئيسية، آخر امتحاناتهم، اليوم، في مادة العلوم وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا.

وأكد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن الامتحانات سارت منذ انطلاقها وحتى ختامها بصورة منضبطة وفي أجواء هادئة مكّنت الطلاب من أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، مشيرًا إلى أن نجاح العملية الامتحانية هذا العام جاء ثمرة التخطيط الجيد والمتابعة المستمرة والتنسيق الكامل بين جميع أجهزة المحافظة والجهات التنفيذية والأمنية والإدارات المعنية.

تعليم بورسعيد ينهي امتحانات الشهادة الإعدادية بنجاح يُضاف لسجلات التميز

ووجّه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العملية الامتحانية بتعليم بورسعيد، وفي مقدمتهم مدير عام التعليم العام ورئيس لجنة الإدارة ومديري الإدارات التعليمية ووكلاؤها، ولجنة النظام والمراقبة، والمطبعة السرية وإدارة شئون الطلبة والامتحانات، ورؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مثمنًا جهودهم المخلصة التي أسهمت في خروج الامتحانات بصورة مشرفة تليق بالمكانة المتميزة التي يحظى بها تعليم بورسعيد.

وأعرب عن تقديره لجهود مدير إدارة التعليم الإعدادي وإدارة التوجيه الفني والموجهين المقيمين وأعضاء غرف العمليات، مؤكدًا أن الغرف لم تسجل أي شكاوى مؤثرة طوال فترة الامتحانات من شأنها عرقلة العملية الامتحانية، وأن جميع البلاغات والاستفسارات التي وردت تم التعامل معها بصورة فورية وفق الضوابط المنظمة وبما يحفظ مصلحة الطلاب ويضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن ما تحقق من انضباط وانتظام داخل اللجان يعكس حجم التعاون والتكامل بين مختلف عناصر المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الجميع عمل بروح الفريق الواحد من أجل توفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة، متوجها بخالص الأمنيات وأطيب الدعوات لأبنائه الطلاب بالنجاح والتفوق، وأن تكلل جهودهم بالنتائج المشرفة التي تحقق طموحاتهم وتسعد أسرهم.