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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس شرق بورسعيد يقود حملة مكبرة لتشميع محال تجارية مخالفة | صور

رئيس شرق بورسعيد يقود حملة مكبرة لتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة
رئيس شرق بورسعيد يقود حملة مكبرة لتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة
محمد الغزاوى

قاد الدكتور إسلام بهنساوي  رئيس حي الشرق، بمحافظة بورسعيد اليوم، حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية بالحي، لتنفيذ قرارات صادرة من الإدارة الهندسية تجاه عدد من المحال التجارية وشقة سكنية بنطاق الحي، لوجود مخالفات تنظيمية تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
 

جاءت الحملة تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد في إطار تنفيذ أحكام القانون وفرض الانضباط والتصدي لكافة أشكال المخالفات، 

رئيس شرق بورسعيد يقود حملة مكبرة لتشميع عدد من المحال التجارية المخالفة

وأسفرت الحملة عن تنفيذ قرارات التشميع لعدد من المحال التجارية، بالإضافة إلى تشميع شقة سكنية مخالفة، وذلك تنفيذًا للقرارات الصادرة وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، وفي إطار الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأكد الدكتور إسلام بهنساوي أن حي الشرق مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التنظيمية.

وشدد رئيس حي الشرق على أهمية التزام أصحاب المحال والعقارات بالقوانين والاشتراطات المنظمة، وسرعة التوجه إلى ديوان عام الحي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعهم وعمل التصالح وفقًا للقواعد والضوابط القانونية المعمول بها، تجنبًا للتعرض للمساءلة القانونية أو اتخاذ إجراءات تنفيذية مماثلة.
 

وأشار رئيس الحي إلى أن الحملات الرقابية ستتواصل بصورة دورية ومستمرة لرصد أية مخالفات والتعامل معها بكل حزم، بما يسهم في تحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، وصون حقوق الدولة والمواطنين.

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