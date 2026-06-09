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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة لم تنم فيها بورسعيد.. جماهير المصري تحتفل بكأس عاصمة مصر حتى الصباح

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
يارا أمين

أكد الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس عاصمة مصر، مشيدًا بالدور الذي لعبته جماهير النادي في دعم الفريق طوال مشوار البطولة.

إنجاز وفرحة بورسعيد

وقال أبو قمر، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويذاع على قناة "CBC": "الحمد لله على تحقيق هذه البطولة المهمة، فهي تمثل فرحة كبيرة لجماهير النادي المصري التي تستحق هذا الإنجاز".

وأضاف: "جمهور المصري جمهور عظيم، وحرص على التواجد ومساندة الفريق منذ الصباح الباكر، وكان له دور مهم في تحفيز اللاعبين ودعمهم طوال المباراة".

وتابع: "أوجه التحية إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة والقائمين عليها على التنظيم المميز لبطولة كأس عاصمة مصر، التي خرجت بصورة جيدة تعكس تطور الكرة المصرية".

جماهير المصري فرحانة

واستكمل: "جماهير المصري دائمًا لديها ثقة كبيرة في فريقها، وتؤمن بقدرته على المنافسة وحصد البطولات، وهدفنا الأساسي هو إسعاد هذا الجمهور العظيم وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة".

كامل أبو علي

وأضاف: "كامل أبو علي له دور كبير فيما وصل إليه النادي المصري حاليًا، سواء على المستوى الإداري أو الرياضي، وكان داعمًا قويًا للفريق في جميع المراحل".

احتفال حتى الصباح

واختتم تصريحاته قائلًا: "كامل أبو علي وجماهير المصري العظيمة يستحقون كل الشكر والتقدير بعد التتويج بلقب كأس عاصمة مصر، وسنحتفل اليوم في بورسعيد بهذا الإنجاز الكبير حتى الساعات الأولى من الصباح".

الحسيني أبو قمر النادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي cbc برنامج نمبر وان

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