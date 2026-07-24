السلطات الأوكرانية: 10 قتلى ونحو 100 مصاب في هجوم صاروخي استهدف معرضًا للأسلحة قرب كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم /الجمعة/، مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 100 آخرين في هجوم صاروخي روسي استهدف معرضا للصناعات الدفاعية أقيم في منطقة "بوتشا" قرب العاصمة كييف، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشينكو إن التحقيق يشمل شبهة ارتكاب جرائم حرب، إلى جانب التحقيق في احتمال وجود إهمال، لتحديد الجهة التي قررت إقامة المعرض والإجراءات الأمنية التي اتّخذت لحمايته.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن - في وقت سابق - مقتل ستة أشخاص في الهجوم، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقا إلى 10 قتلى.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن السلطات المحلية الأوكرانية أكدت أن القوات الروسية شنت هجوما بصاروخين باليستيين استهدف ميدان تدريب خاصا في منطقة "بوتشا" كان يحتضن معرضا للأسلحة، مشيرة إلى أن المنطقة كانت الأكثر تضررًا من الهجوم.

من جانبه، قال المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية يوري إجنات إن الجيش الروسي استخدم صاروخين باليستيين في استهداف موقع المعرض، فيما أكد المجلس الأوكراني لصناع الأسلحة أن ممثلين عن قطاع الصناعات الدفاعية كانوا متواجدين في الموقع لحضور الفعالية.

وتداولت وسائل إعلام أوكرانية ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن التسجيل الإلكتروني للمشاركين في المعرض ربما أدى إلى تسريب بيانات الموقع، في حين أشارت تقارير أخرى إلى أن موقع المعرض كان معروفا فقط لـ"أشخاص موثوق بهم"، دون صدور تأكيد رسمي بشأن سبب كشف موقع الفعالية.