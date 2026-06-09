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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محافظ بورسعيد يكرم أبطال المصري بعد التتويج بكأس عاصمة مصر

محافظ بورسعيد يكرم أبطال المصري
محافظ بورسعيد يكرم أبطال المصري
حسن العمدة   -  
محمد سمير

حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على تكريم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري، عقب تتويج الفريق بلقب كأس عاصمة مصر.

وجاء التكريم بعد الإنجاز الذي حققه المصري بالفوز على إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد السويس، ليتوج باللقب عن جدارة واستحقاق.

إهداء دروع تذكارية

وخلال مراسم الاحتفال، قام محافظ بورسعيد بإهداء دروع تذكارية للاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري، تقديرًا لما قدموه من أداء مميز طوال مشوار البطولة، كما قرر صرف مكافأة مالية للفريق تحفيزًا لهم على مواصلة تحقيق النجاحات.

وأكد المحافظ أن تتويج المصري بالبطولة يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء بورسعيد، مشيدًا بالمستوى الفني والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون خلال منافسات البطولة حتى الوصول إلى منصة التتويج.

كما أثنى على الدور الكبير الذي لعبته جماهير النادي المصري، مؤكدًا أن دعمها المستمر ومساندتها للفريق كانا من أبرز عوامل النجاح، في ظل ما تتميز به جماهير القلعة الخضراء من انتماء وحب كبير لناديها.

محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون النادي المصري كأس عاصمة مصر

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