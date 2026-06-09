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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماع لجنة التعليم الخاص لمناقشة الموضوعات الطارئة

وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماع لجنة التعليم الخاص لمناقشة الموضوعات الطارئة
وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماع لجنة التعليم الخاص لمناقشة الموضوعات الطارئة
محمد الغزاوى

ترأس محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماع لجنة التعليم الخاص، بمكتبه بديوان المديرية.

وصرح وكيل الوزارة، أن الاجتماع استعرض الموضوعات الطارئة على ساحة التعليم الخاص لدعمها وحلها طبقا للقرارات الوزارية ‏المنظمة لذلك تمهيدا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 – 2027.

وكيل تعليم بورسعيد يترأس اجتماع لجنة التعليم الخاص لمناقشة الموضوعات الطارئة

جاء الاجتماع بحضور  لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص و غريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية و دعاء رخا مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة ومديري المراحل التعليمية، واستهدف الممثلين القانونيين للمدارس الخاصة وأصحابها.

بورسعيد محافظة بورسعيد تعليم بورسعيد التربية والتعليم

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