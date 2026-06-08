محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية جنة النورس السياحية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بقرية جنة النورس السياحية التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمترددين على القرية.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمختلف المنشآت الخدمية والسياحية،

متابعة ميدانية لمعدلات التنفيذ ونسب الإشغال بالقرية التابعة للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة ببورسعيد، والعميد إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مستجدات أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها القرية، والتي تستهدف تحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات المختلفة، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الحضاري للقرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون نسب الإشغال ومعدلات التشغيل داخل القرية، واستمع إلى شرح حول حجم الإقبال والخطط الجارية لتطوير الخدمات، ومؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والترفيهية التي تمتلكها المحافظة.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتعزيز قدرة القرية على استقبال الزائرين على مدار العام.