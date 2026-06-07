بورسعيد.. رفع كفاءة المعدات والأصول لدعم منظومة الخدمات وتحسين الأداء

تولي محافظة بورسعيد اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة المعدات والسيارات التابعة لها، في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم منظومة الخدمات وتحسين مستوى الأداء بمختلف القطاعات.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أن المحافظة تعمل على تنفيذ برامج صيانة وتأهيل دورية للمعدات والأصول، بما يضمن جاهزيتها واستمرار تشغيلها بكفاءة عالية لخدمة المواطنين.

محافظ بورسعيد: جاهزية المعدات عنصر أساسي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين

وأشار المحافظ إلى أن تعظيم الاستفادة من الأصول والمعدات المتاحة يسهم في دعم قطاعات النظافة والطرق والتجميل والمرافق العامة، ويساعد على سرعة تنفيذ المشروعات والاستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة المعدات والأجهزة التنفيذية، بما يحقق أفضل مستويات الأداء ويواكب خطط التنمية والتطوير التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات.