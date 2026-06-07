محافظ بورسعيد يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة واستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026

وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام و محمود بدوي وكيل وزارة التربية و التعليم و الدكتور اسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد و العميد كريم لهيطة مدير إدارة مرور بورسعيد و محمد حلمي مدير مديرية التموين و الجهات التنفيذية و المعنية، في إطار المتابعة المستمرة لضمان جاهزية كافة القطاعات المعنية واستقبال الامتحانات بأعلى درجات الكفاءة والتنظيم

وأكد محافظ بورسعيد خلال الاجتماع أهمية الاستعداد المبكر والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، مشددًا على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والمراقبين، والعمل على تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة

وشهد الاجتماع استعراض خطة تجهيز استراحات المراقبين المنتدبين لأعمال الثانوية العامة، حيث تم التأكيد على تجهيز 10 استراحات وتوفير 419 سريرًا مجهزًا بكافة الاحتياجات اللازمة، إلى جانب توفير الخبز والوجبات الغذائية بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الإقامة والإعاشة للمراقبين طوال فترة الامتحانات

أبو ليمون يوجه بتوفير أقصى درجات الراحة للطلاب والمراقبين ورفع الإشغالات من محيط المدارس

كما تمت مناقشة خطة تأمين أعمال الامتحانات، حيث تضم المحافظة 13 مقرًا امتحانيًا تشمل 17 لجنة، مع التأكيد على إحكام إجراءات تأمين دخول وخروج أوراق الأسئلة والإجابات، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لضمان انتظام سير العملية الامتحانية منذ لحظة وصول الأسئلة وحتى انتهاء الامتحانات

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية برفع مستوى النظافة العامة بمحيط المدارس، وتكثيف أعمال مكافحة القوارض والحشرات، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات الموجودة في محيط اللجان، بما يوفر بيئة مناسبة للطلاب ويسهم في تحقيق السيولة المرورية والهدوء المطلوب أثناء الامتحانات

كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الصحية، حيث وجه المحافظ مديرية الشؤون الصحية وهيئة الرعاية الصحية بتوفير طبيب وزائرة صحية داخل كل لجنة امتحانية، مع إعداد خطة انتشار لسيارات الإسعاف بمحيط اللجان للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة خلال فترة الامتحانات

وفيما يتعلق بقطاع المرافق، شدد المحافظ على ضرورة ضمان استقرار التيار الكهربائي وعدم انقطاعه طوال فترة الامتحانات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى بفرق الطوارئ للتدخل السريع حال حدوث أي أعطال، مؤكدًا أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ستواصل العمل على مدار 24 ساعة لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي مستجدات

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل استعداداتها المكثفة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، موجهًا جميع الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود لضمان خروج الامتحانات بصورة منظمة تعكس مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة