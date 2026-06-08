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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: الغرفة التجارية شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية

أبو ليمون يستقبل السكرتير العام للإتحاد العام للغرف التجارية المصرية و رئيس غرفة بورسعيد
أبو ليمون يستقبل السكرتير العام للإتحاد العام للغرف التجارية المصرية و رئيس غرفة بورسعيد
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، محمد سعدة، السكرتير العام للإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد.

أبو ليمون يستقبل السكرتير العام للإتحاد العام للغرف التجارية المصرية و رئيس غرفة بورسعيد

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع التجاري في المحافظة، واستعراض آليات ضبط الأسواق، وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى بحث سبل تذليل كافة العقبات التي تواجه التجار وتنشيط الحركة التجارية بأسواق بورسعيد.

وأكد إبراهيم أبو ليمون خلال اللقاء، على الدور الوطني والمحوري الذي تلعبه الغرفة التجارية باعتبارها شريكاً أساسياً للمحافظة في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وشدد المحافظ على حرص الأجهزة التنفيذية على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للقطاع التجاري، والتنسيق المستمر مع الغرفة التجارية لحل أي مشكلات تواجه التجار، بما ينعكس إيجابياً على استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الغرفة التجارية

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