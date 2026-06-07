رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمختلف مناطق بورسعيد للحفاظ على المظهر الحضاري

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة في رفع كفاءة المسطحات الخضراء وري المزروعات بمختلف المناطق والمحاور الرئيسية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمواصلة أعمال التجميل والارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة

وشهدت الأعمال تنفيذ حملات موسعة لري وصيانة المسطحات الخضراء بمنطقة السيد سرحان، إلى جانب متابعة أعمال الري والرعاية الدورية للمزروعات بمحيط كوبري النصر العائم الجديد، للحفاظ على المظهر الجمالي للموقع واستدامة أعمال التطوير التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

متابعة دورية للمزروعات بمحيط كوبري النصر العائم الجديد

كما تواصلت أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمناطق المطورة حديثًا، التي شملت منطقة التصنيع والمنطقة الثالثة والرابعة ومنطقة عمر بن عبد العزيز ومنطقة عمرو بن العاص ومنطقة علي بن ابي طالب وشارعي 15 سبتمبر و23 يوليو، وذلك من خلال أعمال الري والصيانة الدورية والتنسيق الحضاري، بما يضمن الحفاظ على الشكل الجمالي للمناطق المطورة.

وأكدت الأجهزة التنفيذية استمرار تنفيذ خطة متكاملة للعناية بالمسطحات الخضراء والتشجير بكافة أنحاء المحافظة، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي الذي تشهده بورسعيد في مختلف المناطق.