تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، المنطقة المحيطة بمشروع كوبري "النصر العائم" الجديد، من ناحية بورفؤاد.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندسة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد ، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق، والمهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد، والجهات التنفيذية المعنية.

محافظ بورسعيد يتفقد المنطقة المحيطة بكوبري النصر العائم 2 من ناحية بورفؤاد

وخلال الجولة، تفقد المحافظ جهود أعمال التطوير و التي شملت أعمال الرصف ورفع كفاءة الطريق الرابط بين الكوبري الجديد والكوبري الحالي، وذلك لضمان تحقيق الربط المروري المتكامل وتوفير أعلى معدلات الأمان والسيولة المرورية للمواطنين فضلا عن تركيب أعمدة ديكورية و زيادة أعمال الإضاءة والتجميل

وشملت الأعمال التي شهدتها المنطقة المحيطة بالكوبري أيضا تركيب كشافات إنارة تعمل بالطاقة الشمسية على جانبي المدخل، وتنفيذ أعمال لاندسكيب بطول 350 مترًا بالمنطقة الأمامية المطلة على الكوبري، بما يضفي مظهرًا حضاريًا وجماليًا يتماشى مع مكانة بورسعيد كواحدة من أهم المدن الساحلية والتنموية في مصر.