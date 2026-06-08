تعاون مشترك بين محافظة بورسعيد وجهاز مستقبل مصر

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء طارق حسين مدير المشروعات بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك ودعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بمدير المشروعات بجهاز مستقبل مصر، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يستقبل مدير المشروعات بجهاز مستقبل مصر لبحث سبل التعاون المشترك

من جانبه، أشاد اللواء طارق حسين بما تشهده محافظة بورسعيد بتنفيذ مشروعات قومية وخدمية في مختلف المجالات، مؤكدا حرص جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على تعزيز التعاون مع المحافظة لدعم جهود التنمية المستدامة وخدمة المواطنين.