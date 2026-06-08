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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طفرة تعليمية في بورسعيد.. إنشاء أول مدرسة STEM للمتفوقين بتكلفة 175 مليون جنيه

175 مليون جنيه تكلفة مدرسة المتفوقين.. وصيانة شاملة ورفع كفاءة ورش الثانوية الصناعية البحرية
175 مليون جنيه تكلفة مدرسة المتفوقين.. وصيانة شاملة ورفع كفاءة ورش الثانوية الصناعية البحرية
محمد الغزاوى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم ، سير العمل ومعدلات التنفيذ بعدد من المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية حديثة تواكب متطلبات التنمية، حيث شملت المتابعة مشروع إنشاء مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الأولى ببورسعيد، إلى جانب تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الثانوية الصناعية البحرية.

175 مليون جنيه تكلفة مدرسة المتفوقين.. وصيانة شاملة ورفع كفاءة ورش الثانوية الصناعية البحرية

واطلع المحافظ على مستجدات العمل بمشروع إنشاء  مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، بمدينة بورفؤاد والتي تعد إضافة تعليمية نوعية للمحافظة، مؤكداً أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متطورة لرعاية الطلاب المتفوقين وتنمية قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ويقام المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ 175 مليون جنيه، ويتكون من ثلاثة مبانٍ رئيسية، تشمل مبنى تعليمياً يضم 18 فصلاً دراسياً و11 معملاً متنوعاً مجهزاً بأحدث الوسائل التعليمية، إلى جانب مبنيين للإقامة الفندقية للطلاب والطالبات، بواقع 53 غرفة بكل مبنى، بما يوفر منظومة متكاملة تتوافق مع طبيعة الدراسة بمدارس STEM.

وأكد المحافظ أن إنشاء مدرسة STEM للمرة الأولى بمحافظة بورسعيد يمثل نقلة نوعية في قطاع التعليم، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب المتميزين للحصول على تعليم متطور يعتمد على البحث العلمي والإبداع، بما يتماشى مع رؤية الدولة في إعداد أجيال قادرة على المنافسة والابتكار.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة الثانوية الصناعية البحرية، والتي تشمل تنفيذ أعمال صيانة شاملة للمباني التعليمية، ورفع كفاءة 7 ورش متنوعة لدعم التدريب العملي للطلاب، بالإضافة إلى تطوير الموقع العام وتعلية سور المدرسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومتطورة تدعم منظومة التعليم الفني وتؤهل الطلاب لسوق العمل.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات التعليمية الجارية، مؤكداً أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم العام والفني على حد سواء، بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء بورسعيد

بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم طفرة تعليمية

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