الدوري السعودي 2026-2027.. كلاسيكو الاتحاد والنصر مبكرًا وديربي الرياض في الجولة 17

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين جدول منافسات دوري روشن للموسم الجديد 2026-2027 لتبدأ رحلة المنافسة يوم 13 أغسطس المقبل وتستمر حتى 29 مايو 2027 في موسم يمتد عبر 34 جولة تشهد إقامة 306 مباريات وسط جدول مزدحم بالاستحقاقات المحلية والقارية والدولية.

وكشفت الرابطة عن مواعيد أول ست جولات من البطولة بينما تم اعتماد الجدول الكامل لجميع الجولات في خطوة تمنح الأندية فرصة مبكرة للاستعداد للموسم الجديد الذي ينتظر أن يكون من أكثر المواسم تنافسًا في تاريخ المسابقة.

انطلاقة الكبار

يدخل النصر بطل النسخة الماضية الموسم الجديد بمواجهة الفتح في الجولة الأولى فيما يستهل الهلال مشواره أمام الفيصلي ويواجه الأهلي الصاعد حديثًا الدرعية بينما يلتقي الاتحاد مع الخلود ويصطدم القادسية بالشباب في واحدة من أبرز مباريات افتتاح الموسم.

وتتوزع مباريات الجولة الافتتاحية على ثلاثة أيام حيث تنطلق المنافسات يوم الخميس بثلاث مواجهات تجمع الحزم مع أبها والشباب مع القادسية والدرعية أمام الأهلي قبل أن تُستكمل الجمعة بمباريات نيوم والفيحاء والاتفاق مع الرياض والهلال أمام الفيصلي فيما تُختتم الجولة السبت بلقاءات التعاون والخليج والاتحاد والخلود والنصر مع الفتح.

قمم مبكرة تشعل المنافسة

ولم ينتظر جدول المسابقة كثيرًا لإشعال المنافسة بين كبار الدوري إذ تشهد الجولة الثالثة أول مواجهة كبرى عندما يصطدم الهلال بالأهلي بينما يحتضن الأسبوع الخامس كلاسيكو الاتحاد والنصر.

وتتواصل المواجهات القوية في الجولة الثامنة بقمة الهلال والاتحاد قبل أن يشهد الأسبوع التاسع لقاء الأهلي والنصر في حين سيكون عشاق الكرة السعودية على موعد مع ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي في الجولة الخامسة عشرة بينما تستضيف الجولة السابعة عشرة ديربي العاصمة المرتقب بين الهلال والنصر.

اختبارات قوية للأندية الكبرى في الشرقية

كما فرضت القرعة مواجهات مبكرة للأندية الكبرى في المنطقة الشرقية حيث يحل الاتحاد ضيفًا على القادسية في الجولة الثانية ويواجه النصر فريق الاتفاق في الجولة الثالثة بينما يلتقي الهلال مع الخليج في الجولة الرابعة قبل أن يواجه الأهلي القادسية خلال الجولة السادسة.

موسم استثنائي بسبب ضغط الارتباطات

وأوضحت رابطة الدوري السعودي أن إعداد جدول الموسم جاء بعد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل مع جميع الأندية حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتها وطلباتها المتعلقة بترتيب المباريات ومواعيدها قبل اعتماد الجدول النهائي.

وأكدت الرابطة أن الموسم المقبل يشهد تحديات غير مسبوقة في ظل مشاركة ثمانية أندية سعودية في أربع بطولات قارية وإقليمية بالإضافة إلى توقفات الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بالأجندة الدولية واستحقاقات المنتخب السعودي إلى جانب الاستعداد لاستضافة كأس آسيا 2027.

وأشارت إلى أن جميع هذه الالتزامات قلصت عدد الأيام المتاحة لإقامة مباريات الدوري إلى 102 يوم فقط وهو ما فرض تحديًا كبيرًا أمام القائمين على إعداد جدول البطولة.

10 معايير لضمان العدالة

وكشفت الرابطة أن الجدول تم بناؤه وفق عشرة معايير رئيسية تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأندية أبرزها عدم خوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها مع ضمان أن يخوض كل نادٍ مباراة على ملعبه وأخرى خارجه خلال أول جولتين وآخر جولتين من الموسم.

كما تم اعتماد حد أدنى للراحة بين المباريات لا يقل عن يومين بغض النظر عن البطولة التي يشارك فيها النادي بما يساعد على تقليل الضغط البدني على اللاعبين طوال الموسم.

تصنيف رباعي للأندية

واعتمدت الرابطة نظامًا جديدًا لتصنيف الأندية إلى أربعة مستويات بهدف تحقيق التوازن في توزيع المباريات القوية على مدار الموسم ومنع مواجهة فرق المستوى الأول لبعضها البعض في جولتين متتاليتين.

وضم المستوى الأول أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي والقادسية بينما جاء في المستوى الثاني التعاون والاتفاق والشباب والخليج والفتح.

أما المستوى الثالث فشمل نيوم والحزم والفيحاء والخلود في حين ضم المستوى الرابع الرياض وأبها والفيصلي والدرعية.

وأكدت الرابطة أن هذا التصنيف استند إلى نتائج الأندية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة مع منح وزن أكبر لنتائج الموسم الأحدث بما يضمن توزيعًا أكثر عدالة عند إعداد جدول المنافسات.

مراعاة الملاعب وتجربة الجماهير

ولفتت الرابطة إلى أن توفر الملاعب والالتزامات الخاصة باستضافة البطولات والفعاليات المختلفة كان من بين العوامل الأساسية التي أثرت في تحديد مواعيد المباريات وأماكن إقامتها مشددة على أن الهدف النهائي كان الوصول إلى أفضل توازن ممكن بين العدالة التنافسية ومتطلبات الأندية والجوانب التشغيلية مع الحفاظ على تجربة جماهيرية مميزة طوال الموسم.

وبحسب نظام المسابقة يخوض كل فريق 34 مباراة بواقع 17 مباراة على أرضه و17 خارج ملعبه مع إقامة مواجهتي الذهاب والإياب أمام جميع المنافسين على أن يعكس ترتيب مباريات الدور الثاني تسلسل مواجهات الدور الأول وفق آلية المطابقة المعتمدة من رابطة الدوري السعودي للمحترفين.