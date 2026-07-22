مصطفى شوبير يدخل دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي بعد تألقه المونديالي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود اهتمام من أحد أندية دوري روشن للمحترفين بالتعاقد مع مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي اهتمام النادي السعودي بعد المستويات اللافتة التي قدمها شوبير رفقة منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، حيث لعب دورًا مهمًا في مشوار الفراعنة بالبطولة وساهم في الوصول إلى دور الـ16.

وذكرت صحيفة "الوئام" السعودية أن أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي بدأ التحرك من أجل ضم الحارس المصري، مشيرة إلى وجود اتصالات أولية بشأن إمكانية إتمام الصفقة مع إدارة النادي الأهلي.

وحقق مصطفى شوبير رقمًا مميزًا خلال مشاركته في المونديال، بعدما احتل المركز الثامن في ترتيب أفضل حراس البطولة من بين 145 حارسًا شاركوا في المنافسات، بفضل الأداء الذي ظهر به خلال المباريات التي خاضها مع المنتخب المصري.

وكان شوبير قد أكد في وقت سابق أن خوض تجربة الاحتراف يمثل حلمًا لأي لاعب، لكنه شدد في الوقت نفسه على ارتباطه بالنادي الأهلي، موضحًا أن أي عروض أو مفاوضات رسمية ستكون من خلال إدارة القلعة الحمراء.