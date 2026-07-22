محافظ السويس يوجه بوقف أعمال النظافة وقت الذروة خلال أشهر الصيف

أعلن اللواء أ.ح هاني رشاد، محافظ السويس، وقف أعمال النظافة خلال ساعات الذروة، وذلك طوال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، في إطار الحرص على حماية العاملين من التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح المحافظ أنه يمنع تنفيذ أي أعمال نظافة، سواء بواسطة العمال أو المعدات، خارج التوقيتات المعلنة، على أن تكون مواعيد العمل كالتالي:

* الفترة الصباحية: من الساعة 7 صباحًا حتى 11 ظهرًا.

* الفترة المسائية: من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وجهاز التجميل بالالتزام الكامل بهذه المواعيد، مع منع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة خلال فترة الذروة، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، إلى جانب المتابعة المستمرة لضمان تنفيذ التعليمات.

وأكد اللواء هاني رشاد أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على صحة وسلامة عمال النظافة، مع استمرار جهود المحافظة في الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.