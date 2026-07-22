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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ختام فعاليات البرنامج التدريبي وعي ومسؤولية ببني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، فعاليات الحفل الختامي للبرنامج التدريبي، الذي تنفذه مديرية التضامن الاجتماعي، تحت عنوان "وعي ومسؤولية"، برعاية الشركاء التنفيذيين من المديريات الخدمية والمجتمع المدني من المؤسسات و الجمعيات الأهلية.

جاء ذلك في حضور: الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الدكتورة هالة سيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة خطوة أمل، ومسؤولى عدد من المديريات والجهات الشريكة من: الأوقاف، الشباب والرياضة والصحة

وخلال اللقاء الختامي للبرنامج_الذي عُقد تحت رعاية محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز_ تقدم نائب المحافظ تحيات وتقدير المحافظ للقائمين والمشاركين على البرنامج التدريبي الذي يستهدف بناء وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكد أهمية الاستفادة من مخرجات ونتائج التدريب، الذي يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الوعي والتحلى بالمسؤولية والانتماء، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على تحقيق مستهدفات التنمية.

من جهته أشارت وكيل التضامن إلى أن البرنامج التدريبي _الذي أقيم تحت رعاية المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز_ يأتي ضمن خطة الوزارة التي تركز على بناء الإنسان باعتباره أحد أهم أسس التنمية المستدامة،من خلال إعداد أجيال لديها من الوعي والسلوك بما يعزز من المشاركة المجتمعية وترسيخ قيم المواطنة بما يضمن استدامة الأثر وتحقيق الأهداف التنموية.

فيما أضافت رئيس إحدى المؤسسات، أن اللقاء شهد تفاعلاً إيجابيا من خلال إجراء حوار مفتوح مع المتدربين حول محاور وأهداف التدريب ومدى الاستفادة منه،واختتمت الفعالية بتسليم شهادات التقدير والدروع التذكارية للمتدربين والقيادات وممثلي الجهات الشريكة؛ تقديراً لجهودهم المتميزة في إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه الوطنية والمجتمعية.
 

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