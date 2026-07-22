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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش شكاوى المواطنين ويوجه بحلول وإجراءات

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف عقد اللقاء الأسبوعي لفحص شكاوى ومطالب المواطنين، بحضور مسؤولي الجهات التنفيذية المعنية، وذلك في إطار نهج المحافظة القائم على التواصل المباشر مع المواطنين،لسرعة الاستجابة لمشكلاتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الحلول الفورية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وخلال اللقاء، وجه المحافظ مسؤولي هيئة التأمين الصحي بإعادة عرض حالة طفلة من قرية منشأة عبدالصمد بمركز إهناسيا، تعاني من تأخر عقلي وتحتاج إلى متابعة طبية مستمرة وإجراء فحوصات وإشاعات مقطعية على المخ، على استشاري آخر بالمستشفى؛ للاطمئنان على حالتها وتحديد خطة العلاج المناسبة.

كما كلف مديرية التضامن بدراسة الحالة اجتماعيًا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتقديم أوجه الدعم الممكنة، خاصة في ظل الظروف المادية الصعبة للأسرة، فيما وأوضح مسؤولو التأمين الصحي أن حالة الطفلة سبق عرضها على استشاري مخ وأعصاب بالتأمين الصحي، ويتم صرف العلاج المقرر لها بصورة دورية، بينما تقدم والدها بطلب لصرف أدوية تم وصفها له من خلال الكشف عليها بإحدى العيادات الخاصة.

واستجاب المحافظ لشكوى أحد المواطنين من قرية باروط، بشأن التعدي على طريق عام رابط بين القرية وعزبة الحاجري بإقامة سوبر ماركت يحجب الرؤية ويهدد سلامة المارة، حيث أفاد رئيس الوحدة المحلية بأنه يجري تنفيذ أعمال إزالة المخالفة، فيما وجه المحافظ باستمرار المتابعة حتى الانتهاء الكامل من إزالة التعدي وعدم تكرار المخالفة.

كما وجه المحافظ بتكثيف جهود التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمجاري المائية،حفاظًا على البيئة والصحة والنظافة العامة، وذلك استجابة لشكوى أحد أهالي قرية الكوم الأحمر بمركز بني سويف، من إلقاء القمامة بترعة طحابوش، مكلفًا رئيس المدينة بالتنسيق مع أجهزة الري بسرعة تطهير الترعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الممارسات.

وفيما يتعلق بمطلب بعض أهالي بني سليمان الشرقية،لعمل مطبات صناعية على الطريق السريع بمدخل القرية، أوضح مسؤولو هيئة الطرق والكباري أن الطريق يوجد به بالفعل بعض المطبات القانونية، حيث كلف المحافظ مسؤولي الطق بدراسة المطلب وإعادة النظر في توزيع المطبات بطول الطريق الموازي للقرية ، مع بحث إمكانية عمل ازدواج للطريق ليصبح حارتين في الاتجاهين بما يعزز عوامل السلامة المرورية ويحد من الحوادث.

كما كلف المحافظ مسؤولي إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالديوان العام، بفحص شكوى تقدمت بها سيدتان بشأن قيام أحد المواطنين ببناء أدوار علوية بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، حيث أوضح مسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف أنه تم إيقاف الأعمال المخالفة، كما سيتم إرسال تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وعلى صعيد الجانب الإنساني،وجه المحافظ مسؤولي مديرية التضامن  بصرف مساعدة مالية على دفعات لمدة 6أشهر لأرملة تعول خمسة أبناء بعضهم في مراحل التعليم وذلك لمساعدتها على مواجهة أعباء المعيشة وتوفير احتياجات أسرتها الأساسية.

كما أمر المحافظ بإعانة عاجلة من المحافظة لسيدة أجرت ابنتها عملية قلب مفتوح وتحتاج إلى متابعة طبية وعلاج مستمر، مع تكليف  التضامن الاجتماعي بتوفير أوجه الدعم العيني اللازمة للأسرة، بما يخفف من الأعباء المعيشية والصحية التي تواجهها.

بني سويف الفشن ببا

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