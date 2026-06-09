تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين ومحيط المدارس ولجان الامتحانات فى بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد جهودها المكثفة في أعمال النظافة والتجميل وإزالة الإشغالات والتعديات وتحسين البيئة، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بضرورة تكثيف التواجد الميداني ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين،

مدينة بورفؤاد



بمتابعة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، تواصلت الحملات الميدانية المكثفة لإعادة الانضباط بالشوارع، حيث قادت حملة مفاجئة استهدفت شارع الإمام محمد متولي الشعراوي لمواجهة كافة صور التعديات وإشغالات الطريق، وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المحال والمنشآت التجارية المخالفة وغير الملتزمة بالتعليمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتوقيع الغرامات المقررة. كما واصلت المدينة جهودها للتصدي لمظاهر التلوث السمعي من خلال تكثيف حملات ضبط ومصادرة مكبرات الصوت المستخدمة من قبل الباعة الجائلين، حفاظًا على راحة المواطنين ومنع الإزعاج بالشوارع السكنية، مع التشديد على استمرار الحملات اليومية وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.

حي الضواحي



بقيادة فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط مدارس الدبلومات الفنية بالتنسيق مع شركة “نهضة مصر” للخدمات البيئية الحديثة، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب خلال فترة الامتحانات. كما قاد رئيس الحي حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشارع 23 ديسمبر، أسفرت عن إزالة كافة المخالفات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، مع التشديد على الالتزام بخطوط التنظيم وعدم التعدي على حرم الطريق العام.

حي المناخ



وبمتابعة شيماء العزبي رئيس حي المناخ، تواصلت الحملات الدورية لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات بشارع الإمام محمد عبده، حيث تم رفع ومصادرة عدد من الإشغالات المخالفة وإزالة التعديات الثابتة والمتحركة التي تعوق الحركة المرورية، في إطار خطة الحي لإعادة الانضباط وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

حي العرب



وتحت إشراف المهندسة شيماء جودة رئيس حي العرب، تواصلت الحملات الميدانية لمتابعة الانضباط بالشوارع والتصدي للمخالفات، كما شهد الحي تنفيذ حملة إشغالات مكبرة مشتركة مع حي المناخ استهدفت شارع الحميدي، وأسفرت عن إزالة عدد من الإشغالات والتعديات المخالفة وفتح الطريق أمام المواطنين، إلى جانب توجيه إنذارات للمخالفين بعدد من الشوارع الحيوية، وذلك في إطار جهود إعادة الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

حي الزهور



وبمتابعة أحمد زغلف رئيس حي الزهور، تم تنفيذ حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع عبد الحليم محمود والمناخلي والتحرير، مع إزالة المخالفات التي تعوق حركة المواطنين وفتح الطريق أمام المارة. كما شهد الحي أعمال تطهير وتسليك خطوط الصرف الصحي وسحب تجمعات المياه بمنطقتي خالد بن الوليد والسيد سرحان، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة ونظافة وري المسطحات الخضراء بشارع السيد سرحان، ضمن خطة الحي للحفاظ على المظهر الجمالي وتحسين البيئة المحيطة.

حي الشرق



وبمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق، تواصلت جهود رفع كفاءة النظافة العامة من خلال رفع المخلفات والقمامة بعدد من الشوارع الحيوية، من بينها شارع النجيلة وشارع محمد علي، إلى جانب تنفيذ أعمال الكنس الآلي المكثف بمحيط ميدان المنشية بالتنسيق مع شركة “نهضة مصر”، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على المظهر الحضاري للحي.

حي غرب



وبمتابعة باسم عمر رئيس حي غرب، تم تنفيذ أعمال موسعة لرفع كفاءة النظافة بمقابر بورسعيد القديمة والجديدة، شملت رفع المخلفات والقمامة وتجريف الرمال والحشائش ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بالمقابر، بما يسهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمكان.

حي الجنوب



وبمتابعة المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، تواصلت أعمال النظافة الشاملة بمنطقة الحي الإماراتي، والتي تضمنت كنس الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، ورفع المخلفات والقمامة، وتفريغ صناديق القمامة بصفة دورية، وإزالة الأتربة والرمال، وتنفيذ أعمال الجمع المنزلي للقمامة بمختلف مناطق الحي، ضمن خطة الحي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد استمرار الحملات الميدانية بكافة الأحياء ومدينة بورفؤاد، مع المتابعة المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو مظاهر عشوائية، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء بورسعيد وزائريها.