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محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة مالية لفريق المصري للتتويج بكأس العاصمة | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة مالية لفريق المصري للتتويج بكأس العاصمة | صور

دروع تكريمية للاعبين تقديرًا للإنجاز التاريخي وممر شرفي من العاملين بالديوان العام
دروع تكريمية للاعبين تقديرًا للإنجاز التاريخي وممر شرفي من العاملين بالديوان العام
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري وأعضاء مجلس إدارة النادي، برئاسة كامل ابو علي، وذلك عقب تتويج الفريق ببطولة كأس عاصمة مصر، في إنجاز تاريخي أعاد البطولات إلى جماهير القلعة الخضراء بعد 28 عامًا.

 وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عمرو فكري السكرتير العام ، ونائبي  رئيس النادي المصري الاستاذ رجب عبد القادر و الاستاذ الحسيني أبو قمر ،، والاستاد محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة

دروع تكريمية للاعبين تقديرًا للإنجاز التاريخي وممر شرفي من العاملين بالديوان العام

وخلال الاستقبال، حرص محافظ بورسعيد على تكريم اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وأهدى دروعًا تذكارية للاعبين تقديرًا لما بذلوه من جهود كبيرة طوال مشوار البطولة، وإسهامهم في تحقيق إنجاز أسعد جماهير بورسعيد وأعاد البسمة إلى عشاق النادي المصري.

وأعلن المحافظ، عن صرف مكافأة مالية لـ لاعبي الفريق والجهاز الفني، مؤكدا أن الفوز بالبطولة يمثل مصدر فخر واعتزاز لأبناء بورسعيد كافة، ومشيدًا بالأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون خلال مباريات البطولة، والتي توجت بحصد اللقب عن جدارة واستحقاق.

 كما أشاد محافظ بورسعيد بالدور الكبير الذي لعبته جماهير النادي المصري والظهور بمشهد رائع ، مؤكدًا أن دعمها ومساندتها المستمرة للفريق كان أحد أهم عوامل النجاح والتتويج، لما تتمتع به جماهير المصري من انتماء وحب كبير لناديها العريق.

وشهدت مراسم الاستقبال أجواء احتفالية مميزة، حيث اصطف العاملون بالديوان العام للمحافظة في ممر شرفي لاستقبال لاعبي النادي المصري، تعبيرًا عن تقديرهم للإنجاز الذي حققه الفريق وإهدائه لجماهير بورسعيد.

وفي ختام اللقاء، أعرب  كامل ابو على، عن سعادته بهذا التكريم والجهود التي يبذلها محافظ بورسعيد لدعم الفريق في مسيرته .

كما أكد لاعبو الفريق، على تقديرهم لمحافظ بورسعيد على هذا الاستقبال والتكريم، مؤكدين أن هذا الدعم يمثل حافزًا كبيرًا لمواصلة تحقيق الإنجازات وإسعاد جماهير النادي خلال الفترة المقبلة.

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