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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نجاح فريق طوارئ زهور بورسعيد في إنقاذ مريض جلطة قلبية حادة | صور

تكامل الجهود بين مستشفى الزهور ومستشفى النصر التخصصي
تكامل الجهود بين مستشفى الزهور ومستشفى النصر التخصصي
محمد الغزاوى

نجح الفريق الطبي بقسم الطوارئ بمستشفى الزهور،التابعة لمنظومة التأمين الصح الشام فى محافظة بورسعيد بالتنسيق مع فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 59 عامًا، بعد تعرضه لجلطة قلبية حادة صاحبتها مضاعفات خطيرة استدعت تدخلاً عاجلًا وسريعًا.

تكامل الجهود بين مستشفى الزهور ومستشفى النصر التخصصي 

استقبل قسم الطوارئ بمستشفى الزهور المريض وهو يعاني من آلام شديدة بالصدر، وتم التعامل مع الحالة بشكل عاجل  حيث تم إجراء التقييم الإكلينيكي السريع، مع البدء الفوري في الفحوصات والإجراءات التشخيصية اللازمة.

وأظهرت نتائج رسم القلب وجود جلطة قلبية حادة ناتجة عن انسداد كامل بالشريان التاجي الأمامي النازل الأيسر (LAD)، فتم التعامل مع الحالة وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، حيث وُضع المريض تحت المراقبة المستمرة، وتم إعطاؤه العلاج الدوائي اللازم ، بالتزامن مع التواصل السريع مع فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي والتنسيق لإستقبال الحالة وإجراء قسطرة قلبية عاجلة عن طريق غرفة الطوارئ المركزية .

تعرض المريض لتوقف مفاجئ بعضلة القلب في صورة رجفان بطيني، وهي من أخطر المضاعفات المصاحبة للجلطات القلبية الحادة.، وجرى التعامل الفورى مع الحالة وفق أحدث بروتوكولات الإنعاش القلبي المتقدم، حيث تم إعطاء المريض صدمة كهربائية ناجحة أسفرت عن استعادة النبض المنتظم وعودة الوعي الكامل واستقرار العلامات الحيوية خلال دقيقة واحدة فقط، بما يعكس جاهزية الفريق الطبي وكفاءته في التعامل مع الحالات الحرجة بمستشفى الزهور .

وبعد استقرار الحالة، تم نقل المريض بسيارة إسعاف مجهزة بالكامل إلى وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي، بمرافقة الدكتور طارق صيام، مدير الطوارئ وأخصائى القلب والرعاية المركزة بمستشفى الزهور  .

وعقب وصول المريض إلى وحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي، تم استقباله مباشرةً وإجراء التقييم الطبي والفحوصات اللازمة، والتي أكدت وجود انسداد كامل بالشريان التاجي الأمامي النازل الأيسر نتيجة جلطة حديثة، بالإضافة إلى ضيق بالشريان التاجي الأيسر الملتف والشريان التاجي الأيمن.

وعلى الفور أجرى فريق قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصي قسطرة قلبية علاجية عاجلة، نجح خلالها في فتح الشريان التاجي الأمامي الأيسر واستعادة تدفق الدم إلى عضلة القلب، مع تركيب دعامتين دوائيتين بالشريان ، الأمر الذي أسهم في استقرار الحالة وإنقاذ المريض من مضاعفات خطيرة محتملة ؛ مع ضرورة الانتظام على العلاج الدوائي والمتابعة الدورية و غادر المريض بعد تحسن حالته واستقرار علاماته الحيوية.

ويأتي هذا النجاح تحت إشراف ومتابعة الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

كما تم تنفيذ ومتابعة الحالة داخل مستشفى الزهور ومستشفى النصر التخصصي.

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية مستشفي الزهور مستشفي النصر

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