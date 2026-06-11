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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدخل جراحي دقيق.. مستشفى السلام ببورسعيد ينجح في علاج مصاب بحادث طريق

مستشفى السلام بورسعيد ينجح في علاج مصاب بحادث طريق عبر تدخل جراحى دقيق بالعمود الفقري العنقى
مستشفى السلام بورسعيد ينجح في علاج مصاب بحادث طريق عبر تدخل جراحى دقيق بالعمود الفقري العنقى
محمد الغزاوى

استقبل مستشفى السلام بورسعيد أحد المنتفعين إثر تعرضه لحادث طريق، حيث أظهرت الفحوصات والتقييمات الطبية الأولية إصابته بارتجاج بالمخ وشرخ بالفقرة العنقية الثانية (C2).

وفور وصوله، تم التعامل مع الحالة من خلال فريق جراحة المخ والأعصاب، وإجراء الفحوصات والأشعات التشخيصية اللازمة، والتي أكدت الحاجة إلى التدخل الجراحي، ليتم حجز المريض بالمستشفى واستكمال التقييم الطبي والتحضير للعملية.

تدخل جراحى دقيق بالعمود الفقري العنقى

وخضع المريض لجراحة دقيقة بقسم جراحة المخ والأعصاب، تم خلالها تثبيت الفقرة العنقية المصابة وتركيب مسمار بالعنق، وذلك تحت إشراف الدكتور أيمن جلهوم، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى السلام بورسعيد ، وبمشاركة الفريق الطبي المتميز من الأطباء والتمريض بالمستشفى .

وعقب نجاح التدخل الجراحي، نُقل المريض إلى وحدة العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث خضع لمتابعة دقيقة من الفرق الطبية المتخصصة. ومع استقرار حالته وتحسن مؤشراته الحيوية، تم نقله إلى غرفة إقامة داخلية لاستكمال العلاج والمتابعة الطبية.

وتأتي هذه الجهود في ضوء تعليمات الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، وحرصه المستمر على دعم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين والارتقاء بمستوى الرعاية الطبية داخل منشآت الهيئة بالمحافظة. كما تمت متابعة إجراءات تقديم الخدمة والرعاية الطبية للحالة من قبل الدكتور محمد صبحي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتور محمد حامد، مدير مستشفى السلام بورسعيد، بما يضمن تقديم الخدمة الطبية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

وتشهد الحالة حاليًا استقرارًا ملحوظًا، مع استمرار المتابعة الطبية وفق الخطة العلاجية المقررة، ومن المقرر خروج المريض من المستشفى بعد التأكد من استقرار حالته الصحية واستكمال التعليمات العلاجية اللازمة.

ويأتي هذا النجاح في إطار حرص مستشفى السلام بورسعيد على تقديم خدمات طبية متخصصة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

بورسعيد محافظة بورسعيد مستشفي السلام الرعاية الصحية

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