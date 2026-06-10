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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة شارع عكا بحي الشرق

محافظ بورسعيد يتابع مشروعات التطوير بحي الشرق في جولة ميدانية موسعة
محافظ بورسعيد يتابع مشروعات التطوير بحي الشرق في جولة ميدانية موسعة
محمد الغزاوى

استمرارًا لجولاته الميدانية لمتابعة مشروعات التطوير ورفع الكفاءة، أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد جولة موسعة بحي الشرق لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية والتجميلية، والوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، حيث رافقه الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و العميد اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق و المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات و المهندسة احسان برمة مدير مديرية الطرق وأستاذة انجي موسى مدير إدارة الشواطىء و المصيف

محافظ بورسعيد يتابع مشروعات التطوير بحي الشرق في جولة ميدانية موسعة

وشملت الجولة تفقد أعمال تطوير شاليهات المعمورة، حيث تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال الجارية، و وجه بإعادة تقسيم الشاليهات لزيادة عددها للضعف كما وجه بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة بها.

كما تابع المحافظ جهود تطوير "ميدان الجمهورية" والتي تتم بالمشاركة المجتمعية، مشيدًا بدور المجتمع المدني ومساهمته في دعم جهود التنمية والتجميل، بما يعزز من المظهر الحضاري للميدان باعتباره أحد الميادين الحيوية بحي الشرق، حيث يشهد أيضا التطوير زيادة أعمال التشجير ومعدلات الإضاءة والتجميل

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أعمال التشجير والتجميل الجارية بشارع صلاح سالم بحي الشرق، والتي تتضمن زراعة أشجار ونباتات البونسيانا، بهدف زيادة المسطحات الخضراء وتحسين المشهد البصري وإضفاء طابع جمالي مميز على الشارع.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع عكا، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق السيولة المرورية ويحسن البيئة العمرانية بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية والميادين والشوارع الرئيسية، من خلال مشروعات خدمية وتجميلية متوازية تستهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي تطلعات أبناء بورسعيد.

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