قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأفريقي التونسي يفجر مفاجأة بشأن الزمالك: نرغب في توقيع اتفاقيات
قائمة أجهزة أبل المحرومة من ميزات الذكاء الاصطناعي "Siri AI"
مدرب البوسنة يتحسر على ضياع الفوز أمام كندا: الحظ ساعدنا.. وسنقاتل حتى النهاية
تحرك برلماني ضد تسعير العدادات الكودية.. ومطالب بحماية محدودي الدخل
أيبولا يواصل الفتك بالشعب في الكونغو الديمقراطية ويصيب 689 حتي الآن
وليد معاذ يحذر منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: دي بروين ودوكو الأخطر
فيريرا: حلوا أزمتي مع الزمالك.. وزيزو أخطر أسلحة مصر أمام بلجيكا
مصرع مجهول الهوية أسفل عجلات قطار في قنا
حكم صيام يوم عاشوراء في شهر المحرم.. دار الإفتاء : ثواب عظيم
ارتفاع نسب الرطوبة ورياح وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم السبت
52.16 جنيه آخر قيمة لأكبر سعر دولار اليوم
مختار غباشي يشرح تفاصيل الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران ومكاسب الطرفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الأهالي والزوار وسط استنفار لفرق الإنقاذ

رواج تجاري بأسواق الأسماك الحضارية ومجمع "الأوتليت": وعلى الجانب الخدمي والتجاري
رواج تجاري بأسواق الأسماك الحضارية ومجمع "الأوتليت": وعلى الجانب الخدمي والتجاري
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد المدينة الباسلة انتعاشة سياحية كبرى وتدفقاً غير مسبوق للزائرين من مختلف محافظات الجمهورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يؤكد نجاح الخطط التنموية في تحويل المحافظة إلى مركز جذب رئيسي لسياحة "اليوم الواحد".

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية والسياحية، وتقديم أفضل الخدمات لزائري المحافظة وأبنائها لإظهار بورسعيد بالمظهر الحضاري اللائق

 شواطئ بورسعيد وبورفؤاد تستقبل الأهالي وتأهب تام لفرق الإنقاذ:


تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة واستقرار حالة الطقس (حيث سجلت العظمى ٢٧ درجة مئوية)، فتحت شواطئ بورسعيد وبورفؤاد أبوابها لاستقبال آلاف المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، الذين توافدوا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستمتاع بالمياه الصافية والأجواء المشمسة على ساحل البحر المتوسط، وممارسة الألعاب الشاطئية والمائية مثل "الراكيت" والبدالات وسط أمواج هادئة.

وفي هذا السياق، انتشرت فرق الإنقاذ بكثافة بطول الشواطئ لتأمين المصطافين وتوعيتهم بالالتزام بخط الأمان، و الأجهزة التنفيذية بالمدينة تعمل على مدار ٢٤ ساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية لتلقي أي بلاغات أو شكاوى وضمان راحة وسلامة رواد الشاطئ.


جولات تاريخية في شوارع بورفؤاد ورحلة المعديات:


واستهل مئات الزوار من رحلات اليوم الواحد جولتهم بتجربة ركوب "المعديات" الرابطة بين ضفتي بورسعيد وبورفؤاد والتقاط الصور التذكارية مع طيور النورس وأمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية. وشملت المسارات السياحية زيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير، وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي العريق، وميدان الملك فؤاد، ومحكمة المختلط التاريخية، بالإضافة إلى استكشاف الفيلات التاريخية ذات الطراز المعماري الفرنسي الفريد وسط المسطحات الخضراء المبهجة التي تميز المدينة.

"جبال الملح".. محاكاة الأجواء الأوروبية على أرض مصرية:


وحظيت منطقة ملاحات شركة النصر (جبال الملح) بإقبال واسع من عشاق التصوير والرحلات، حيث توافد المواطنون لالتقاط الصور التذكارية وصناعة مقاطع فيديو وسط التلال البيضاء الشاهقة، والتي باتت مزاراً سياحياً عالمياً يحاكي جبال الجليد الأوروبية، مما جعلها محطة رئيسية لا غنى عنها في برنامج أي زائر للمحافظة.

 رواج تجاري بأسواق الأسماك الحضارية ومجمع "الأوتليت":
وعلى الجانب الخدمي والتجاري

 شهدت الأسواق المتطورة بالمحافظة حركة بيع وشراء قوية، حيث استقبل "سوق الأسماك الحضاري" آلاف المواطنين وسط إشادة واسعة بمستوى التنظيم والنظافة وتنوع المأكولات البحرية الطازجة. كما شهد مجمع "الأوتليت" إقبالاً تجارياً كبيراً من العائلات والشباب للاستفادة من العروض التنافسية وتنوع السلع والملابس، مما ساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتأكيد جاهزية بورسعيد كمدينة سياحية وتجارية متكاملة الخدمات.

بورسعيد محا٥ظة بورسعيد شواطئ بورسعيد مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

2000 جنيه خلال ساعات| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

عودة لنظام الشرائح رسميًا بكافة المحافظات.. الكهرباء تعلن بشرى سارة بشأن العدادات الكودية

سعر الذهب

زاد 180 جنيها.. الذهب يجدد صعوده في أول تعاملات مساء اليوم

منتخب مصر

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

تموين

أسباب وقف بطاقات التموين واستبعاد أصحابها من منظومة الدعم

حسين عموتة

الكشف عن راتب حسين عموتة مع الأهلي.. وهذه حقيقة حصوله على 220 ألف دولار

أسعار السجائر المحلية والمستوردة

كليوباترا وصلت كام؟.. أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم

محمد صلاح

نجم بلجيكا يستفز محمد صلاح قبل مواجهة منتخب مصر.. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

تنسيق الجامعات

البرامج المتاحة وموعد التقدم المبكر لكليات الحاسبات في تنسيق الجامعات 2026

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

مايا مرسي

التضامن: تدخلات عاجلة للحد من ظاهرة عمل الأطفال

بالصور

البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

البشاميل
البشاميل
البشاميل

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق
حلوى بـ3 مكونات فقط تخطف الأنظار في العزومات.. مذاق فاخر وتحضير في دقائق

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز الاستقرار

برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك
برج الحوت حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. فرص مالية ودعم عاطفي يعزز استقرارك

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير
برج الدلو حظك اليوم السبت 13 يونيو 2026.. أفكار جديدة تفتح لك أبواب التغيير

فيديو

اكتشاف نقوش صخرية

نقوش صخرية تحكي الماضي .. عبارة نادرة عن عمر بن الخطاب تثير اهتمام الباحثين

محمد صلاح

عقد لـ 3 مواسم.. فنربخشة التركي يسعى لضم مو صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد