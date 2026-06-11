محافظ بورسعيد يستقبل عددًا من المواطنين لبحث شكاواهم .. ويوجه بسرعة فحص مطالبهم | صور

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من المواطنين بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور رشا الحمامي، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام.

جاء ذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد إلى عدد من الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين، مؤكدا اهتمامه ببحث كل حالة بشكل دقيق، بما يضمن تحقيق العدالة وتقديم أفضل سبل الدعم والتيسير للمواطنين.

محافظ بورسعيد يستقبل عددًا من المواطنين لبحث شكاواهم ويوجه بسرعة فحص مطالبهم

ووجه المحافظ الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص الطلبات المعروضة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها مع التنسيق الفوري بين الجهات المعنية لإنهاء المشكلات المطروحة في أسرع وقت، وفق القوانين واللوائح المنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق المواطنين.

كما أكد محافظ بورسعيد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، مشددًا على ضرورة إزالة أي معوقات قد تواجههم وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة في إطار القانون.

ويأتي ذلك في إطار نهج محافظة بورسعيد القائم على التواصل المستمر مع المواطنين، والعمل على سرعة الاستجابة لشكاواهم ومطالبهم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحقيق رضا المواطنين.