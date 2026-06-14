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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام قوافل بورسعيد التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة

بدوي يتابع انتظام برنامج قوافل بورسعيد التعليمية الوزارية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة
بدوي يتابع انتظام برنامج قوافل بورسعيد التعليمية الوزارية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة
محمد الغزاوى

 تفقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مقر القوافل التعليمية بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات، في إطار متابعة البرامج التعليمية المجانية الوزارية الداعمة لطلاب الثانوية العامة.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد

ورحب محمود بدوي بضيوف بورسعيد من خبراء المواد الدراسية المشاركين في القوافل التعليمية الوزارية، معربًا عن خالص تقديره لما يبذلونه من جهود مخلصة في تقديم الدعم الأكاديمي المجاني للطلاب، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي والعلمي للطلاب والاستعداد الأمثل للامتحانات.

بدوي يتابع انتظام برنامج قوافل بورسعيد التعليمية الوزارية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة

وأكد وكيل الوزارة أن هذه القوافل تمثل إحدى المبادرات التعليمية المهمة التي تجسد حرص الدولة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير مراجعات متميزة دون أي أعباء مالية على الأسر، بما يسهم في الحد من الدروس الخصوصية وتعزيز الاعتماد على المدرسة باعتبارها المؤسسة التعليمية والتربوية الأساسية.

وحث "بدوي" الطلاب للاعتماد على أنفسهم في تحصيل العلم وتنوع المصادر المعرفية، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة القصوى من المحاضرات والمراجعات التي يقدمها نخبة من كبار الخبراء والموجهين في مختلف المواد الدراسية، بما يعزز جاهزيتهم لخوض الامتحانات بثقة وكفاءة.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، على الدعم المتواصل الذي تقدمه المحافظة وتوفيرها جميع الإمكانات اللوجستية والفنية لإنجاح القوافل التعليمية، بما يعكس الاهتمام الكبير بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة محمد رفعت مدير إدارة التعليم الثانوي، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، واستقبلتهم رضا الجبالي مديرة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات.

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