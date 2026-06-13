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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة للكنس الآلي وجمع القمامة المنزلي بمختلف أحياء بورسعيد

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالاستهداف الشامل للشوارع الرئيسية والجانبية
محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالاستهداف الشامل للشوارع الرئيسية والجانبية
محمد الغزاوى

أصدر محافظ بورسعيد توجيهات مشددة لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء، بالخطوات الواجب اتباعها لتكثيف أعمال النظافة بمختلف الأحياء وعلى الكورنيش وعلى الشاطئ، مشدداً على تكثيف منظومة النظافة الشاملة ورفع كفاءة الشوارع والميادين بجميع أنحاء المحافظة على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف أعمال النظافة بالاستهداف الشامل للشوارع الرئيسية والجانبية

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لكافة الشوارع الرئيسية والجانبية على حد سواء لضمان خلوها من أي تراكمات، وذلك من خلال إطلاق حملات مكثفة على النظافة والكنس، بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية الحديثة والمكلفة بإدارة المنظومة حالياً.

وأشار محافظ بورسعيد أن الحملات تشمل تكثيف أعمال الكنس اليدوي، والدفع بسيارات ومعدات الكنس الآلي في المحاور والخطوط الرئيسية بكافة الأحياء، بالتوازي مع انتظام وإحكام منظومة الجمع المنزلي من المنبع والمتابعة الدقيقة للشوارع الجانبية والداخلية وسط الأحياء.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار هذه الحملات المكثفة والمتابعة الميدانية اليومية لضمان الحفاظ على النظافة العامة والمظهر البيئي والجمالي المتميز للمحافظة، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تقصير في هذا الملف.

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