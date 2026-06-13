رئيس الوزراء: الطريق الساحلي سيكون 6 حارات بكل اتجاه من بورسعيد إلى الإسكندرية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات مساحة في مصر .

وقال مدبولي في كلمته خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته لمحافظة البحيرة، :" بدأنا الجولة بزيارة منتزه إدكو وهذا المتنزه وجهت محافظ البحيرة ان يتم تعميم تجربة منتزه إدكو في كل مدن المحافظة ".



وتابع مدبولي :" تم تفقد أعمال التطوير في الطريق الدولي الساحلي من بورسيعد للسلوم حوالي 800 كيلو متر والدولة طورت المنطقة من الإسكندرية إلى مطروح في الطريق الدولي الساحلي ".

وأكمل مدبولي :" الطريق الدولي الساحلي سيكون 6 حارات في كل اتجاه في الجزء من بورسعيد وحتى الإسكندرية ".



وأضاف :" قمنا بزيارة مشروعينن هما شركة رشيد للبترول ومحطة إدكو للإسالة "، مضيفا:" مصر نجحت في الوصول إلى تصفير المستحقات المتأخرة من شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر ".



وتابع :" هناك رد فعل إيجابي خارجي بنجاح مصر في إنجاح هذا الأمر وهذه الامر رسالة ثقة في الاقتصاد المصري ونجاح الحكومة في إنهاء المديونية".