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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يرصد أوجه القصور ويوجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لانتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية النور والسرور الأمل

أبو ليمون يوجه برفع كفاءة وتطوير " دار المغتربات " و تفعيل الأنشطة داخل الجمعية
أبو ليمون يوجه برفع كفاءة وتطوير " دار المغتربات " و تفعيل الأنشطة داخل الجمعية
محمد الغزاوى

وجه اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للدعوة إلى انتخاب مجلس إدارة جديد لجمعية "النور والأمل" الكائنة بحي المناخ، وذلك عقب الزيارة المفاجئة التي أجراها المحافظ للجمعية، والتي رصد خلالها عددًا من أوجه القصور والإهمال في مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة إعادة الانضباط وتطوير منظومة العمل داخل الجمعية، بما يحقق الاستفادة المثلى من إمكانياتها ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين منها

أبو ليمون يوجه برفع كفاءة وتطوير " دار المغتربات " و تفعيل الأنشطة داخل الجمعية 

وشملت توجيهات المحافظ، رفع كفاءة و تطوير الجمعية بالكامل و تطوير الأنشطة التشغيلية بها والتي تضم المشغل ومكتبة الطفل، وحضانتي" أطفال الغد و الرضا للرضع " و معرض الجمعية لعرض مشغولات المكفوفات من الأعمال اليدوية، ودعم المنتجات التي يتم تنفيذها بأيديهن.


كما وجه المحافظ بتطوير ورفع كفاءة دار المغتربات و توفير مكان لائق للفتيات المغتربات ،، وشدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ هذه التوصيات، ورفع كفاءة الخدمات والأنشطة داخل الجمعية، بما يعظم دورها المجتمعي ويخدم أبناء بورسعيد

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد جمعية النور و الأمل

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