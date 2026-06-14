لليوم الثاني على التوالي.. محافظ بورسعيد يتابع التجهيزات النهائية لاصطفاف معدات وسيارات الطوارئ

لليوم الثاني على التوالي، تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، التجهيزات النهائية لتنفيذ الاصطفاف التجريبي للمعدات والسيارات التابعة للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات المستمرة لرفع درجة الجاهزية والتأكد من كفاءة منظومة التعامل مع الأزمات والطوارئ

أبو ليمون يوجه برفع درجة الجاهزية والتنسيق الكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية والخدمية

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و العميد مصطفى يوسف المشرف العام على حركة المركبات، والعميد إسلام غريب رئيس جهاز الإنقاذ والطوارئ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والدكتور إسلام البهنساوي رئيس حي الشرق.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ بورسعيد على جاهزية المعدات والسيارات المشاركة، ومدى كفاءتها الفنية والتشغيلية، موجهاً بضرورة مراجعة كافة التجهيزات والانتهاء من الاستعدادات النهائية للاصطفاف وفق أعلى معايير الكفاءة والانضباط.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن سرعة التحرك والاستجابة الفورية في حال حدوث أي أزمات أو طوارئ، حفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن متابعة التجهيزات النهائية للاصطفاف تأتي ضمن خطة المحافظة المستمرة لتقييم الإمكانيات المتاحة، ورفع كفاءة المعدات والعناصر البشرية، والتأكد من جاهزية جميع الجهات للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة وتحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين