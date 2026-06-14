تطورات قضية عروس بورسعيد.. استئناف إسماعيلية تحدد جلسة أمام دائرة جنايات جديدة

قررت محكمة استئناف الإسماعيلية إحالة قضية مقتل فاطمة خليل داخل منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد خلال شهر رمضان المنقضي الى دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني.

وحددت هيئة المحكمة جلسة باكر ١٥ يونيو ٢٠٢٦ لنظر اولي جلسات القضية أمام دائرة الجنايات الجديدة.



استئناف الإسماعيلية تحيل قضية عروس بورسعيد لدائرة جنايات جديدة وتحدد لها غدا 15 يونيو اولي الجلسات

ولم يتم الكشف عن اساب إسناد القضية الى دائرة جنايات جديدة بعد أن انتهت الجلسة السابقة أمام دائرة الجنايات المحول منها القضية بمرافعة النيابة العامة وكذا انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمة دعاء بعد طلب رد المحكمة والذي لم يتكشف استمرار الدفاع فى إجراءات الرد من عدمه.





وبات من المؤكد نظر دائرة الجنايات الجديدة للقضية غدا الاثنين الموافق 15 يونيو داخل مجمع محاكم بورسعيد.



