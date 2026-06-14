أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 دون اي شكاوى قد تؤثر على سير أعمال الأمتحانات.

بدأت أعمال التصحيح بكنترول الشهادة الإعدادية تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية عقب انتهاء الكنترول من أعماله بعد العرض على اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد و الاعتماد النهائي

تعرف على موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد

وكشف الحسيني راغب مدير عام التعليم العام و المشرف العام على أعمال الكنترول مواصلة التواجيه أعمال التصحيح لمختلف المواد وعدم الانتهاء منها حتى الآن

وأضاف راغب ان أعمال المراجعة تتم عقب انتهاء التصحيح لكل مادة تمهيدا لأعمال الرصد النهائى

وأشار مدير عام تعليم بورسعيد العام إلى أنه حتى الآن لم يتحدد موعد بعينه لإعتماد النتيجة من اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ بورسعيد.

وطالب راغب أولياء الأمور بعد استعجال النتيجة أو الانسياق خلف الاخبار المغلوطة بهدف أحداث بلبلة .

وشدد مدير عام تعليم بورسعيد العام أن هناك متابعة لحظية من الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد لأعمال الكنترول تنفيذا لتعليمات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد .