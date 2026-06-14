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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطار التطوير يواصل الانطلاق بزهور بورسعيد.. وإنجازات ملموسة على أرض الواقع

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الشامل لـ "عمر بن الخطاب".. ورفع كفاءة 168 عمارة سكنية
محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الشامل لـ "عمر بن الخطاب".. ورفع كفاءة 168 عمارة سكنية
محمد الغزاوى

 أجرى اللواء  إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، واللواء مهندس  وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء ومدن القناة،  جولة موسعة بحي الزهور، لمتابعة مستجدات الأعمال الجارية في مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالحي، يرافقه المهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء و الاستاذ أحمد زغلف رئيس حي الزهور و المهندس حسن البسيوني رئيس منطقة تعمير بورسعيد 
وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع

واستهل المحافظ ومرافقوه جولته بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة "عمر بن الخطاب"، والتي تنفذ تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، بتكلفة إجمالية تبلغ 270 مليون جنيه، وتشمل تطوير 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة سكنية لخدمة نحو 16 ألف مواطن.

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال التطوير الشامل لـ "عمر بن الخطاب".. ورفع كفاءة 168 عمارة سكنية 

وتابع المحافظ أعمال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والأرصفة وشبكات الصرف الصحي الخاصة بالعمارات، وتحسين واجهات المباني، وتطوير منظومة الإضاءة، وإنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار، بما يحقق نقلة حضارية متكاملة للمنطقة

كما تابع محافظ بورسعيد أعمال تطوير المرحلة الثانية بمنطقة علي بن أبي طالب، والتي تشمل رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية والشوارع، وأعمال الإنارة والتجميل واللاند سكيب، وإزالة الإشغالات والتعديات، موجهاً بتكثيف الجهود وزيادة معدلات التنفيذ

كما تفقد محافظ بورسعيد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد رياض بحي الزهور، حيث تابع أعمال الرصف وإنشاء الأرصفة والبلدورات ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، بالإضافة إلى أعمال التجميل والتشجير.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد، مع زيادة أعداد العمالة وتذليل أي معوقات، مؤكداً الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ كما شدد على زيادة أعداد صناديق القمامة بكافة المناطق المطورة حفاظٱ على النظافة العامة

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن محافظة بورسعيد مستمرة في تنفيذ خطة التطوير الشاملة بكافة الأحياء، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة

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