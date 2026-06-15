قضية عروس بورسعيد.. أسرة المجنى عليها تلغي توكيل محاميها وتوكل آخر

أعلنت اسرة المجنى عليها فاطمة خليل التى لقت حتفها بمنزل اسرة خطيبها و المعروفة اعلاميا بعروس بورسعيد الغاء توكيل محامي نجلتهم المجنى عليها واسناد القضية لآخر .

جاء قرار اسرة عروس بورسعيد قبل نظر أولى جلسات عروس بورسعيد أمام دائرة جنايات جديدة اليوم الاثنين فى مفاجأة جديدة .





أسرة المجنى عليها تلغي توكيل محاميها وتوكل آخر

كانت محكمة استئناف الإسماعيلية إحالة قضية مقتل فاطمة خليل داخل منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد خلال شهر رمضان المنقضي الى دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني .

وحددت هيئة المحكمة جلسة 2026 لنظر اولي جلسات القضية أمام دائرة الجنايات الجديدة .





ولم يتم الكشف عن اساب إسناد القضية الى دائرة جنايات جديدة بعد أن انتهت الجلسة السابقة أمام دائرة الجنايات المحول منها القضية بمرافعة النيابة العامة وكذا انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمة دعاء بعد طلب رد المحكمة والذي لم يتكشف استمرار الدفاع فى أجراءات الرد من عدمه .





وبات من المؤكد نظر دائرة الجنايات الجديدة للقضية اليوم الاثنين الموافق 15 يونيو داخل مجمع محاكم بورسعيد .



