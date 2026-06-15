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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رمد بورسعيد ينجح في إنقاذ مريضين من خطر فقدان البصر بعد إجراء عمليتين طارئتين معقدتين للجلوكوما

رمد بورسعيد ينجح في إنقاذ مريضين من خطر فقدان البصر بعد إجراء عمليتين طارئتين معقدتين للجلوكوما
رمد بورسعيد ينجح في إنقاذ مريضين من خطر فقدان البصر بعد إجراء عمليتين طارئتين معقدتين للجلوكوما
محمد الغزاوى

نجح الفريق الطبي بمستشفى الرمد التخصصى التابع لرعاية بورسعيد الصحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل في التعامل مع حالتين طارئتين حرجتين في استجابة طبية عاجلة وسريعة

كانت الحالتين  تعانيان من جلوكوما انسداد الزاوية المتقدمة، حيث وصل المريضان في وضع يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا بسبب الارتفاع الشديد والخطير في ضغط العين، والذي كان يهدد بفقدان البصر بشكل دائم.

رمد بورسعيد ينجح في إنقاذ مريضين من خطر فقدان البصر بعد إجراء عمليتين طارئتين معقدتين للجلوكوما

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وإجراء عمليتين جراحيتين طارئتين ومعقدتين شملتا استئصال جزء من الجسم الزجاجي (Core Vitrectomy)، وفك الالتصاقات الداخلية بالعين (Synechiolysis) باستخدام عدسة الجونيوسكوبي، بالإضافة إلى إزالة المياه البيضاء وزراعة عدسة جديدة، بهدف إعادة تكوين الجزء الأمامي للعين، وفتح زاوية التصريف، وخفض ضغط العين بصورة آمنة وفعالة، بما ساهم في إنقاذ المريضين والحفاظ على الإبصار.

وقد تمت الجراحتان تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد ، وأجراهما الدكتور أحمد راشد ، استشاري الجلوكوما وطب وجراحه العيون بمستشفى الرمد التخصصي ،بمشاركة فريق التمريض المتميز بالمستشفى.

كما تمت متابعة الحالتين بشكل مستمر من قبل الدكتور ممدوح عبد المجيد، مدير مستشفى الرمد التخصصي ، والدكتورة هبة الزهيري، نائب مدير المستشفى، لضمان تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية وتحقيق أعلى معدلات الأمان والجودة.

ويعكس هذا النجاح جاهزية مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة والحرجة، وتوفير التدخلات التخصصية الدقيقة على مدار الساعة للحفاظ على صحة المرضى وسلامتهم.

بورسعيد الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مستشغي الرمد

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