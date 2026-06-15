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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

هل تمثل أمام المحكمة.. ظهور شهد رفقة أسرتها خارج جنايات بورسعيد قبل محاكمة قاتلة عروس بورسعيد

شهد ووالدها خارج جنايات بورسعيد
شهد ووالدها خارج جنايات بورسعيد
محمد الغزاوى

ظهرت ليلى هيثم الشهيرة بـ شهد، رفقة أسرتها خارج محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الاثنين، قبيل انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة فاطمة ياسر خليل، المعروفة إعلاميًا بـ عروس بورسعيد، أمام دائرة جنايات جديدة.

وأثار ظهور شهد أمام المحكمة تساؤلات حول ما إذا كانت ستمثل أمام هيئة المحكمة خلال الجلسة، بالتزامن مع بدء نظر القضية من جديد أمام الدائرة التي يترأسها المستشار بركات عبد الحليم الفخراني.

هل تمثل أمام المحكمة.. ظهور شهد رفقة أسرتها خارج محكمة جنايات بورسعيد قبل محاكمة قاتلة عروس بورسعيد

وتعود أحداث القضية إلى شهر فبراير 2026، عندما عُثر على فاطمة ياسر خليل جثة هامدة داخل منزل أسرة خطيبها، أثناء تواجدها برفقة أفراد أسرتها لتناول الإفطار.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة، وهي زوجة شقيق خطيب المجني عليها، أقرت بارتكاب الواقعة، مشيرة إلى أن خلافًا نشب بشأن شقة سكنية وتطور إلى مشادة انتهت بإنهاء حياة المجني عليها.

وتنظر محكمة جنايات بورسعيد القضية أمام هيئة جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام وأحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، وسط متابعة واسعة من أسرة المجني عليها والرأي العام ببورسعيد.

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