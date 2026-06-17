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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال اجتماع مجلس الأمناء.. وكيل تعليم قنا يؤكد الاستعداد الكامل لامتحانات الثانوية العامة

اجتماع تعليم قنا
اجتماع تعليم قنا
يوسف رجب

شدد طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس، والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، مع توفير كافة الإمكانات والاحتياجات اللازمة لضمان أداء الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة تحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

جاء ذلك خلال ترؤس طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اجتماعًا موسعًا مع مجلس أمناء المديرية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس العملية التعليمية، ووضع اللمسات النهائية لضمان نجاح واستقرار الامتحانات، بحضور أحمد عبد المحسن محمد، وكيل المديرية، وسعيد حسن، رئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سيد مرزوق، موجه عام التربية الاجتماعية، وأمين المجلس.

وأكد سعد الدين، أهمية الدور الوطني والتربوي الذي تضطلع به مجالس الأمناء في دعم المنظومة التعليمية، موجهاً بضرورة تكثيف حملات التوعية لأولياء الأمور والطلاب بشأن الالتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ العدالة بين الجميع.

كما ناقش الاجتماع، آليات مواجهة الشائعات والأخبار المغرضة التي تستهدف إثارة البلبلة والتأثير على استقرار العملية التعليمية، مؤكدًا أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وشهد الاجتماع الموافقة على انطلاق فعاليات النشاط الصيفي والأندية الصيفية بجميع الإدارات التعليمية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب واستثمار أوقات فراغهم في أنشطة تربوية وثقافية ورياضية هادفة، تعزز قيم الإبداع والانتماء لديهم.

وفي إطار دعم المتميزين، تمت مناقشة تنفيذ احتفالية كبرى لتكريم الطلاب والمعلمين الحاصلين على مراكز جمهورية، وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على مستوى المديرية، تقديرًا لجهودهم وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة التفوق والتميز، كما ناقش مجلس الأمناء تنظيم رحلة ترفيهية وتكريمية للطلاب الأيتام إلى مدينة الغردقة، في خطوة تعكس الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية، وترسخ قيم الرعاية والدعم للفئات الأولى بالرعاية.

واختتم الاجتماع، باستعراض إنجازات مجالس الأمناء بالإدارات التعليمية المختلفة، والإشادة بالدور الفاعل الذي تقوم به في دعم المدارس والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق رؤية الدولة في بناء جيل واعٍ ومتميز قادر على صناعة المستقبل.

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