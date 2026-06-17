إخلاء سبيل موظفين متهمين بالتنقيب عن الآثار بمكتب صحة دشنا بقنا

قضت محكمة جنايات قنا، ببراءة 8 متهمين في واقعة التنقيب عن الآثار داخل أحد غرف مكتب صحة دشنا شمال قنا، من جميع التهم المنسوبة لهم.

كانت لجنة تفتيش مكونة من ثلاثة أعضاء برئاسة صيدلي من مديرية الصحة، في زيارة دورية لمكتب صحة دشنا، فى شهر سبتمبر 2025 لمتابعة سير العمل والحضور والانصراف، ولفت انتباه رئيس اللجنة وجود حجرة مغلقة بقفل حديدي، وعند فتح الغرفة وجد مرتبة حمراء تخفي أسفلها حفرة مغطاة بعروق خشبية، وبإزالة المرتبة والخشب عثرت اللجنة على سرداب بعمق حوالى 20 مترًا.

وبمتابعة عمليات الفحص والتفتيش، اكتشفت اللجنة أعمال حفر وتنقيب عن الآثار أسفل الغرفة المغلقة، وسرداب بعمق 20 متراً، مع مروحة وأسلاك كهربائية لإنارة الحفرة والتهوية عليهم أثناء عمليات الحفر، ما أشار إلى وجود أعمال تنقيب عن الآثار، وجرى إخطار الأجهزة المعنية بالواقعة.

وألقت أجهزة الأمن بقنا، القبض على 8 أشخاص، بينهم 5 من العاملين بمكتب الصحة، و3 أشخاص من خارج المكتب، لمباشرة التحقيقات معهم وكشف ملابسات الواقعة، وفرضت أجهزة الأمن بقنا، كردون أمني حول مكتب صحة دشنا، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وفحص اللجان المختصة لمحل الواقعة، وجرى نقل أعمال المكتب للإدارة الصحية لحين الانتهاء من أعمال المعاينة والتحقيقات التى تجرى مع الأطراف المعنية.

وأوضحت المعلومات الأولية، فى واقعة التنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا بمحافظة قنا، عن أن تفاصيل الواقعة بدأت تتكشف عندما توجهت لجنة ثلاثية من صحة قنا، للمتابعة الدورية للمكتب، إلا أن وجود قفل حديدى على إحدى الغرف وبداخلها مرتبة حمراء أثار شكوك اللجنة المكلفة بمتابعة سير العمل بالمكتب.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 18715 جنايات دشنا ، و4946 كلي جنايات نجع حمادي، وجاء أمر الإحالة بناء على معاينة النيابة وتحريات المباحث إلى محكمة جنايات نجع حمادي، وجرى إخلاء سبيل الموظفين المتهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مكتب صحة دشنا، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة القضية.

وقال خالد الشاذلي ، محامي المتهمين، إن محكمة جنايات نجع حمادي قضت اليوم، ببراءة المتهمين في واقعة التنقيب عن الآثار داخل مكتب صحة دشنا.