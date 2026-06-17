خلال زيارة ميدانية.. مجمع إعلام قنا يتابع مراحل التنقية والترشيد بشركة مياه الشرب

نظم مجمع إعلام قنا، زيارة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، ضمن خطة قطاع الإعلام الداخلي لرفع وعي المواطنين بالجهود التي تبذلها الدولة لتوفير مياه نقيه والتأكيد علي ضرورة ترشيد الاستهلاك، تحت رعاية السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات وإشراف اللواء دكتور تامر شمس الدين، رئيس قطاع الإعلام الداخلي.

ضمت الزيارة العاملين بمجمع إعلام قنا، بقيادة يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وعددا من الإعلاميين والصحفيين وأصدقاء مجمع الإعلام، وبدأت الزيارة بلقاء المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، بتنسيق من سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بالمجمع، وأسامة بشير، مسئول علاقات عامة وتوعية بشركة المياه، ومحمد على وعادل متى، أخصائى التوعية بشركة مياه قنا.

تضمنت فعاليات الزيارة، تفقد محطة مياه الصالحية بمقر الشركة، للتعرف على مراحل تنقية وفلترة مياه الشرب، إضافة لتفقد معامل تحليل المياه، والآليات العلمية المتبعة فى تنقية المياه، وأهم المواد المضافة للمياه للقضاء على الشوائب والملوثات، وانتهت بتفقد مقر الخط الساخن بالشركة.

وأشار يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن زيارة شركة مياه قنا ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل هي تجسيد حقيقي لـ "الإعلام التنموي" وضمن خطة مجمع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، للتعريف بجهود الدولة فى توفير الخدمات الضرورية والحيوية للمواطنين، وخاصة مياه الشرب التى تخضع لعمليات ومراحل عديدة ودقيقة للوصول إلى المواطنين فى منازلهم أو مقار أعمالهم، وهو ما يستوجب التعامل بشكل أفضل مع هذا المرفق الحيوى، مشيداً بالجهود التى تبذلها شركة مياه قنا للوصول إلى إلى هذا التميز المتجسد بشكل فعلى فى شهادات الأيزو ونسب الأمان فى مياه الشرب.

قال المهندس رجب عرفة خليل، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إن قنا من الشركات الرائدة فى مجال تنقية وتوزيع وإمداد المواطنين بمياه الشرب النقية، حيث حصلت خلال الفترة السابقة علي العديد من الشهادات مثل شهادات جودة والاعتماد المحلية والدولية التي تؤكد كفاءة نظم التشغيل والإدارة والرقابة والالتزام بتطبيق المواصفات القياسية والإجراءات المعتمدة لضمان وصول مياه آمنة وصحية للمواطنين، وتعمل الشركة وفق خطة منظمة لوصول مياه الشرب لمرحلة الأمان التام، حيث وصلت النسبة حاليا إلى 80% وتعمل الشركة جاهدة لتصل نسبة الأمان خلال العام الحالي إلي 100%.

وأضاف رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، أنه بجانب العمليات التقنية والمعملية لتنقية المياه، تقوم الشركة برفع وعي المواطنين بالجهود التي تبذلها الدولة حتي تصل مياه الشرب لكل مواطن آمنة ونظيفة من خلال ندوات التوعية التي تنظمها مع مجمع إعلام قنا والجهات المختلفة لرفع وعي المواطنين بهذه الجهود والتأكيد علي أهمية ترشيد استهلاك المياه.

فيما قال المهندس حمادة محمد سليم، مدير محطة مياه الصالحية، إن محطة مياه الصالحية تستهدف توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بداية من كرم عمران إلي قرية الجزيرية بطاقة 1200 متر ل/ث، بقوة 3 مليون متر مكعب في الشهر، وتخضع المياه داخل محطات التنقية لسلسلة من العمليات الفنية الدقيقة التي تهدف إلى إزالة الشوائب والملوثات والميكروبات، وصولًا إلى إنتاج مياه صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتناول مدير محطة مياه الصالحية، التعريف مراحل تنقية المياه بداية من عملية السحب من مصدرها، بواسطة طلمبات السحب الرئيسية بالمحطة، حيث تمر المياه عبر مصافٍ وشبكات معدنية خاصة لحجز المواد الكبيرة والعوالق مثل الحشائش والأخشاب والمخلفات الصلبة التي قد تؤثر على كفاءة التشغيل، ثم تُنقل إلى ابيار التوزيع ويتم فيها إضافة الكلور بنسب مدروسة لقتل الكائنات الحية الدقيقة، ثم يضاف إليها كبريتات الألمونيوم والبوتاسيوم الثنائية "الشبه" والتي تعمل علي تجميع الجزيئات الدقيقة والعوالق الصغيرة التي يصعب ترسيبها بشكل طبيعي.

وأضاف مدير محطة مياه الصالحية، ثم تأتي مرحلة الخلط والتقليب السريع سواء الهيدروليكي أو الميكانيكي وتوجد حارات لتقليب المياه تستمر فيها عملية التقليب والتعقيم لمدة 3 ساعات والتي تتجمع فيها الشوائب ويتم استخراجها لنقل المياه إلي مرحلة أحواض الترشيح والتي تتكون من منشئ خرساني بداخله رمل وزلط بنسب معينة والتي تعمل فيها حبيبات الرمل والزلط كمصفاة إزالة ما تبقى من العوالق الدقيقة والمواد غير المترسبة، مما يزيد من درجة نقاء المياه، ثم تنتقل أخيراً إلي مرحلة التطهير بالكلور وهي من أهم مراحل المعالجة، حيث يتم إضافة الكلور بجرعات محسوبة بحيث لا تسبب ضرر علي صحة الإنسان أو الحيوان ودورها فقط القضاء على البكتيريا والفيروسات والكائنات الدقيقة المسببة للأمراض.

وأوضح الدكتورة فايزة علي، نائب مدير المعمل المركزى ومدير معمل البيولوجي بشركة المياه والشرب بقنا، بأن المياه المنتجة تخضع لسلسلة من الاختبارات والتحاليل الكيميائية داخل معامل المحطة والمعامل المركزية التابعة للشركة، للتأكد من مطابقتها للجودة والمواصفات القياسية والصحية قبل ضخها للمواطنين، وذلك وفقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 458 لسنة 2007 بشأن الحدود القصوى للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي، والذي يوضح فيه الحدود المسموح بها للعناصر الكيميائية في مياه الشرب، وتحديد المعايير الميكروبيولوجية "البكتريولوجيه" للمياه، وتحديد الخصائص الطبيعية للمياه مثل اللون والطعم والرائحة والعكارة.

ومن جانبه تحدث محمد علي، مسئول التوعية بالشركة، حول خدمة تلقي الشكاوي من خلال الخط الساخن رقم 125 والذي يعمل علي مدار 24 ساعة من خلال 3 ورديات بهدف تلقي البلاغات المتعلقة بانقطاع المياه، وضعف الضغوط، أو وجود كسور بالشبكات، أو أي ملاحظات تتعلق بجودة المياه، حيث يتم تسجيل الشكاوى إلكترونيًا وتحويلها إلى الجهات المختصة للتعامل معها ومتابعتها حتى الانتهاء من حلها.