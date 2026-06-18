قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة.. تعليم قنا ترفع درجة الاستعداد القصوى

أعلن طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية والمدارس المخصصة كلجان لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا اكتمال كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات المقررة يوم 21 يونيو الجاري، بما يضمن توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تتيح للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء مناسبة.

وأكد سعدالدين، بأن مديرية التربية والتعليم بقنا أنهت جميع الإجراءات التنظيمية والفنية والأمنية الخاصة بالامتحانات، وتم تجهيز اللجان على أعلى مستوى، والتأكد من جاهزية مقار اللجان، وكفاءة الإنارة ووسائل التهوية، وتوفير المبردات ومياه الشرب، فضلًا عن وصول كتب المفاهيم إلى جميع اللجان استعدادًا لتسليمها للطلاب وفق الضوابط المنظمة.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أن الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي محافظ قنا، بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان، مع الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأوضح سعدالدين، بأن المديرية تعمل بالتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والصحية بالمحافظة لتأمين اللجان ومحيطها، وتوفير الرعاية الطبية الفورية داخل كل لجنة، بما يضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل السريع مع أي مواقف طارئة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على أن جميع القيادات التعليمية والعاملين بالمنظومة في حالة انعقاد دائم ومتابعة مستمرة على مدار الساعة، لضمان خروج الامتحانات بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة محافظة قنا وجهود الدولة في تطوير المنظومة التعليمية.

ووجه سعد الدين، رسالة إلى طلاب الثانوية العامة قال فيها: «أنتم على موعد مع تتويج سنوات من الاجتهاد والعمل، فثقوا في قدراتكم، وتحلوا بالهدوء والتركيز، فكل الإمكانات وُضعت من أجلكم، وكل أجهزة الدولة تعمل لضمان راحتكم وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات».

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، رسالة إلى أولياء الأمور، داعيًا إياهم إلى مواصلة تقديم الدعم النفسي لأبنائهم، وعدم التزاحم أمام اللجان، مؤكدًا أن أبناءهم يحظون بكامل الرعاية والاهتمام، وأن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنظمة وهادئة.



