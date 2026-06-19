بأسلوب الخطف.. سقوط عصابة سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بالقاهرة.



البداية عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية) بأنه حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بذات الدائرة) وبحوزتهم (دراجة نارية "مبلغ بسرقتها - بدون لوحات").

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" ، وكذا الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" ، وارتكابهم (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (عاطلان- مقيمان بدائرة القسم) تم ضبطهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.