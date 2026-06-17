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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حزمة خدمات للتواصل مع أطباء الأسنان ودعم العاملين بالخارج

اجتماع اللجنة الإعلامية لنقابة أطباء الأسنان
اجتماع اللجنة الإعلامية لنقابة أطباء الأسنان

أعلنت نقابة أطباء الأسنان خلال الأيام الماضية عن سلسلة من الخطوات والفعاليات التي تستهدف تطوير الخدمات النقابية وتعزيز التواصل مع أعضائها داخل مصر وخارجها، وذلك في إطار خطة العمل التي تتبناها النقابة خلال المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، أوضحت النقابة أنه تم تخصيص رقم واتساب للاستعلامات والتواصل العاجل بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تفعيل الخط الساخن الخاص بالنقابة، بهدف تسريع التواصل وتسهيل الرد على استفسارات أطباء الأسنان. وأضافت أن استقبال الاستفسارات يتم يوميًا – عدا الجمعة والسبت – من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، مع العمل على الرد في أسرع وقت ممكن.

كما أعلنت النقابة، ضمن خطتها الإلكترونية، عن بدء المرحلة التجريبية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وحالات التكافل بسرية تامة، بالإضافة إلى استقبال مشكلات أطباء الأسنان العاملين بالخارج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، تمهيدًا لاستكمال باقي الخدمات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الإطار، وجهت هيئة المكتب ومجلس النقابة الشكر إلى الدكتور محمد حسام، مقرر اللجنة الإلكترونية، على توفيره الموقع الإلكتروني للنقابة مجانًا دون مقابل مادي، بما ساهم في تخفيف الأعباء المالية على النقابة.

حزمة خدمات لدعم أطباء الاسنان

وفي خطوة تستهدف دعم أطباء الأسنان المصريين بالخارج، أعلنت النقابة بدء عمل لجنة العاملين بالخارج برئاسة الدكتور مصطفى توفيق، مقرر اللجنة، والدكتور صلاح عبد الحي، وكيل اللجنة، بهدف بناء قناة تواصل مباشرة مع الأطباء المصريين في مختلف دول العالم، وحصر المشكلات التي تواجههم، والعمل على إيجاد حلول عملية لها، إلى جانب إعداد أدلة إرشادية محدثة حول متطلبات العمل والترخيص والممارسة المهنية في الدول المختلفة، ودعم الأعضاء بالمعلومات المهنية والقانونية والإجرائية.

كما تستهدف اللجنة توفير برامج تدريبية وورش عمل ومحاضرات متخصصة، وبناء شبكة من ممثليها في الدول المختلفة، إلى جانب العمل على عقد شراكات ومزايا وخدمات حصرية للأعضاء العاملين خارج مصر. ودعت النقابة الأطباء بالخارج إلى المشاركة في المنصة الخاصة بهم، المقرر إطلاقها خلال الأيام المقبلة، من خلال التعريف بأنفسهم ودول عملهم، وإرسال المقترحات والمشكلات التي تواجههم.

وعلى صعيد آخر، عقدت اللجنة الإعلامية بنقابة أطباء الأسنان اجتماعًا برئاسة الدكتور حازم البري، مقرر اللجنة، والدكتورة هدير خالد، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور حاتم الجندي، وكيل النقابة، والدكتورة مروة الشربيني، عضو مجلس النقابة، وعدد من الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى وأدمن الصفحات والجروبات المتخصصة في مجال طب الأسنان.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها صياغة "ميثاق إعلامي" ينظم العمل الإعلامي المرتبط بالمهنة، وإطلاق حملات توعوية لتعريف الأطباء بخدمات النقابة، ومواجهة التحديات التي تواجه المهنة، ونشر الوعي الصحي بين المواطنين، إلى جانب استقبال مقترحات تطوير عمل اللجنة الإعلامية.

وأكد الدكتور حازم البري أن الإعلام يمثل جسر التواصل الأساسي بين النقابة والمجتمع، مشيرًا إلى العمل على التعاون مع المؤثرين في مجال طب الأسنان لإنتاج محتوى مهني يليق بالمهنة ورسالتها.

وفي سياق متصل، عقدت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، لمناقشة جدول الأعمال.

وشهدت الجمعية التصديق على محضر الاجتماع السابق، واستعراض تقرير الأمانة العامة الذي قدمه الدكتور خالد صالح، الأمين العام للنقابة، متضمنًا عرضًا لأداء اللجان المختلفة، إلى جانب مناقشة تطوير عملها واستحداث لجان جديدة.

كما تم عرض تقرير أمانة الصندوق والتقرير المالي والموازنات التقديرية، بالإضافة إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير مراقب الحسابات، حيث انتهت الجمعية العمومية إلى رفض اعتماد الميزانيات المالية عن عامي 2023 و2024.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة تطوير الأداء النقابي وتعزيز التواصل مع الأعضاء وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لهم.

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