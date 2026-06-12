خلافات حادة في عمومية أطباء الأسنان بسبب رواتب وبدلات الموظفين

شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان، المنعقدة اليوم بمقر دار الحكمة، حالة من الجدل والخلاف بين أعضاء الجمعية، على خلفية مناقشة بند مصروفات العاملين بالنقابة العامة ضمن ميزانيتي عامي 2023 و2024.

واعترض عدد من الأطباء الحاضرين على ما تضمنته الميزانية من بدلات انتقال وحوافز ومزايا مالية للعاملين بالنقابة، مؤكدين أن إجمالي ما يتقاضاه بعض الموظفين شهريًا يصل إلى نحو 36 ألف جنيه.

وخلال مناقشة ميزانية عام 2024، قال أحد الأطباء المعترضين إن هذا المبلغ يفوق ما يتقاضاه كثير من أطباء الأسنان أنفسهم، متسائلا: "أنا كطبيب لا أحصل على هذا المرتب شهريًا، فكيف يحصل عليه موظف من أموال الأطباء؟".

وأثار الطرح حالة من الجدل داخل الجمعية العمومية، وسط مطالب من عدد من الأعضاء بمراجعة بنود الإنفاق الخاصة بالعاملين وتوضيح أسس صرف الحوافز والبدلات، قبل اعتماد الميزانية بشكل نهائي، التي أكد كثير من المشاركين في الجمعية رفضها.