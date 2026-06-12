وسط حالة من الشد والجذب.. عمومية الأسنان ترفض ميزانيتي 2023 و2024

قررت الجمعية العمومية العادية لنقابة أطباء الأسنان رفض اعتماد ميزانيتي عامي 2023 و2024، وإعادتهما إلى مجلس النقابة لمراجعة عدد من البنود وتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالمصروفات وأوجه الإنفاق.

جاء القرار خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد ظهر اليوم بمقر دار الحكمة بوسط القاهرة، وشهد حالة من الشد والجذب والخلافات الحادة بين عدد من أعضاء الجمعية ومجلس النقابة أثناء مناقشة بنود الميزانية.

وتصاعدت حدة المناقشات حول بعض المصروفات الواردة بالميزانيتين، ما أدى إلى أجواء متوترة داخل القاعة، وكادت الخلافات تتطور إلى اشتباكات بين الحضور، قبل أن يتم احتواء الموقف واستكمال أعمال الجمعية.

وطالب أعضاء الجمعية العمومية مجلس النقابة بتقديم مزيد من الإيضاحات والتفصيلات بشأن بعض بنود الإنفاق، قبل إعادة عرض الميزانيتين على الجمعية لاعتمادهما بصورة نهائية في الجمعية المقبلة.