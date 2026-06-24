ضرب وبهدلة.. نقابة الأسنان تدعم طبيبة شبرا الخيمة بعد الاعتداء عليها

أدانت النقابة العامة لأطباء الأسنان، واقعة الاعتداء التي تعرضت لها طبيبة أسنان بالمركز الطبي في شبرا الخيمة أثناء تأدية عملها، مؤكدة رفضها الكامل لمثل هذه الممارسات التي تمثل اعتداء على العاملين بالقطاع الصحي وتهديداً لبيئة العمل داخل المنشآت الطبية.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الواقعة لا تمثل اعتداء على الطبيبة فحسب، بل تعد اعتداء على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية بأكملها، مشددة على أن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء يعد أمراً أساسياً لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ضرب طبيبة أسنان بشبرا الخيمة

وأوضحت النقابة، أنها تحركت فور وقوع الحادث، حيث توجه وفد من النقابة العامة ضم الدكتور خالد صالح أمين عام النقابة، والدكتور حازم عزت الأمين العام المساعد، والدكتور وسام أسامة عضو مجلس النقابة، والدكتور كريم قنديل عضو مجلس النقابة، إلى جانب المستشار القانوني للنقابة عبدالفتاح عبدالقادر، لزيارة الطبيبة بالمستشفى والاطمئنان على حالتها الصحية.

كما توجه الوفد إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لمتابعة الإجراءات القانونية ومجريات التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوق الطبيبة المعتدى عليها.

وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المشروعة لحماية أعضائها أثناء تأدية واجبهم المهني، مؤكدة استمرار متابعتها للواقعة حتى انتهاء التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عنها.