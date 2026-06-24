بسبب الأسنان المخلوعة.. طبيبة تزعم تعرضها للاعتداء وتحطيم مركز طبي في شبرا الخيمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو ظهرت فيه طبيبة أسنان وهي تستغيث، مدعية تعرضها للاعتداء داخل أحد المراكز الطبية بمنطقة شبرا الخيمة، في واقعة أثارت حالة من الجدل والتفاعل بين المتابعين.

وظهرت الطبيبة في الفيديو وهي تتحدث وسط حالة من الانهيار، قائلة: "حد يلحقني.. أنا اتضربت واتبهدلت في شغلي بسبب إنهم ماخدوش الأسنان اللي اتخلعت، جابوا أهلهم وضربوني، واتعرضت لإصابات في جسمي، وكسروا المركز، وبكلم النجدة.. أرجوكم حد يلحقني".

وبحسب ما جاء في الفيديو، أوضحت الطبيبة أن الواقعة بدأت بسبب خلاف مع بعض الأشخاص حول أسنان تم خلعها، قبل أن يتطور الأمر – وفق روايتها – إلى اعتداء عليها داخل مقر عملها، مؤكدة أنها أصيبت في أنحاء متفرقة من جسدها، إلى جانب تعرض المركز الطبي لتلفيات وتحطيم بعض محتوياته.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد كبير من المتابعين عن تضامنهم مع الطبيبة، مطالبين بسرعة كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، فيما دعا آخرون إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.